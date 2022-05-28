الجيش الروسي يؤكد السيطرة على بلدة ليمان الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي اليوم السبت سيطرة القوات الروسية على بلدة ليمان الأوكرانية الاستراتيجية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ”عقب العمليات المشتركة لوحدات ميليشيا جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، حررت بلدة ليمان تماما من القوميين الأوكرانيين“ مؤكدة إعلانا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو.

وكان انفصاليون موالون لروسيا قد أعلنوا الجمعة الاستيلاء على بلدة ليمان التي تتمتع بأهمية بالغة.

وتعد ليمان مفترق طرق مهما في دونباس وشاهدا على حدة المعارك في شرق أوكرانيا حيث يبدو أن موسكو تقدمت بسرعة كبيرة خلال الأسابيع الماضية.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق إن قواتها قد تضطر للانسحاب من آخر جيب للمقاومة في لوجانسك لتجنب الأسر مع التقدم السريع الذي تحققه القوات الروسية في الشرق، في تغيير كبير لتطورات الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

وربما يُقرب الانسحاب الأوكراني الرئيس فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا بالكامل.

وحققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان معا حوض دونباس، بينما قصفت مدنا وبلدات وحولتها لأنقاض.