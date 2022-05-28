صحف عالمية: روسيا تحرض على الإبادة في أوكرانيا وإيران تشتعل مع اليأس من الاتفاق النووي

اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم السبت بالاحتجاجات التي تشهدها عدة مناطق في إيران على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وتضع زعماءها أمام تحديات جديدة، مع تلاشي فرصة الوصول إلى اتفاق نووي جديد.

كما أبرزت أيضاً تطورات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ يوم 24 فبراير الماضي، مع اكتشاف مئات الألغام في البحر الأسود، وأخيراً المخاوف من تكرار مذبحة ”سربرينتشا“ في أوكرانيا.

إيران تشتعل مع اليأس

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن احتجاجات الشوارع التي اندلعت في العديد من المدن الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية الأخرى، أبرزت التحديات التي تواجهها الحكومة الإيرانية، في ظل الأزمة العالمية في الإمدادات نتيجة الحرب الأوكرانية، واستمرار العقوبات الغربية المفروضة على طهران، مع توقف المباحثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت في تقرير لها: ”سرعان ما اكتسبت احتجاجات الشوارع في العديد من المناطق منعطفاً سياسياً، بعد الهتافات التي رددها المتظاهرون ضد حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووصولها إلى السلطة العليا والمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي“.

ومضت تقول: ”أدى رد الفعل العنيف من جانب السلطات إلى سقوط 5 قتلى على الأقل والعشرات من الاعتقالات، وفقاً لنشطاء حقوق الإنسان ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت الفيديوهات على الإنترنت المتظاهرين وهم يجرون في الشوارع، مع إطلاق قوات الأمن النار والقنابل المسيلة للدموع“.

وتابعت: ”كانت الحكومة تأمل أن تؤدي المباحثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، إلى التخلص من إحدى الصعاب الاقتصادية، وهي العقوبات التي أعيد فرضها على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، عام 2018“.

وأردفت: ”بالإضافة إلى العقوبات، فإن العديد من الإيرانيين يلقون باللوم على الفساد الحكومي والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة في ارتفاع التضخم. الاضطرابات الحالية بمثابة تذكير بموجة الاحتجاجات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، ومن بينها تظاهرات 2019، التي اشتعلت نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، حيث قتل المئات واعتقل الآلاف خلال التظاهرات التي شهدتها العشرات من المدن الإيرانية، بحسب جماعات حقوق الإنسان“.

وفي ما يتعلق بالاتفاق النووي، فإن سعيد ليلاز المحلل السياسي والاقتصادي المقيم في طهران، يرى أن الخطوات الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة الإيرانية تبعث برسالة واضحة بأنها فقدت الأمل الأخير في الاتفاق، أو أنها لا تريد تفعيله. وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، فإن طهران تشير بوضوح إلى أنها لم تعد تعتمد على الاتفاق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن تشاؤمها، حيث قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن فرص الوصول إلى اتفاق ضعيفة في أفضل الظروف.

ورأت ”واشنطن بوست“ أنه حتى في حالة إحياء الاتفاق النووي، فإن إيران، مثل دول أخرى، ستعاني من أزمة نقص القمح العالمية، وقال سعيد ليلاز إن قضية القمح ترتبط بأمن الغذاء والأمن العالمي، والأزمة الأوكرانية، ووفقاً للمشهد الحالي، فإن الشتاء المقبل سيكون شاقاً من حيث إمدادات الغذاء.

ألغام روسية

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن ”خطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشريرة أصبحت واضحة في ظل قيام موسكو بنشر مئات الألغام القاتلة في البحر الأسود“.

وأضافت، في تقرير لها: ”ألقت روسيا ما بين 400 و 600 لغم في المنطقة البحرية التابعة لأوكرانيا، وفقاً لما أكده سيرجي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة الإقليمية العسكرية في أوديسا، حيث تسبب الطقس العاصف في ظهور بعض هذه الألغام على السطح، واكتشفت سفن حلف شمال الأطلسي، الناتو، هذه الألغام في مياه تركيا وبلغاريا ورومانيا“.

ونقلت عن المسؤول الأوكراني العسكري قوله إن روسيا اعترفت من قبل بزرع ألغام في البحر الأسود في مارس الماضي، وأنه شاهد بنفسه 420 من هذه الألغام، في حين يقول خبراء آخرون إن هناك 600 لغم في البحر الأسود“.

إبادة جماعية

وفي سياق متصل، قالت شبكة التليفزيون الإخبارية الأمريكية ”سي إن إن“ إن خبراء بارزين اتهموا روسيا بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا، والتخطيط لتدمير الشعب الأوكراني.

وأضافت: ”الأفعال الروسية في أوكرانيا تقدم دليلاً كافياً بأن موسكو تحرض على الإبادة الجماعية، وارتكاب الفظائع التي تستهدف القضاء على الشعب الأوكراني، وفقاً لأول تقرير مستقل يحقق في مزاعم الإبادة الجماعية في أوكرانيا“.

وأردفت: ”التقرير، الذي وقعه أكثر من 30 باحثاً قانونياً وخبيراً في الإبادة الجماعية، يتهم روسيا بانتهاك العديد من مواد اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ويحذر من وجود خطر جسيم ووشيك بحدوث إبادة جماعية في أوكرانيا، ما يدعم الاتهامات بقائمة طويلة من الأدلة، بما في ذلك أمثلة على القتل الجماعي للمدنيين والترحيل القسري، والخطاب المعادي لأوكرانيا الذي يستخدمه كبار المسؤولين الروس“.

وأكملت الصحيفة: ”في أكثر أجزاء التقرير قسوة، فإنه كانت هناك مقارنة مباشرة مع مذبحة ”سربرينتشا“ عام 1995، وطالب العالم بالتحرك قبل فوات الأوان. وقال التقرير إن تفاصيل عملية القتل الجماعي لأكثر من 7 آلاف طفل ورجل بوسني مسلم في ”سربرينتشا“ ظهرت فقط أمام المجتمع الدولي بعد فوات الأوان، والعجز عن منع المجزرة، إلا أنه في عام 2022، فإن العالم لديه الأدوات كي يتتبع تلك الفظائع التي تتكشف، ويردّ عليها بالطريقة الصحيحة“.

واستطردت قائلة: ”يشير التقرير بإصبع الاتهام مباشرة إلى موسكو، ويتهم كبار المسؤولين الروس بتدبير التحريض على الإبادة الجماعية، ووضع الأساس لها في المستقبل، من خلال إنكار وجود هوية أوكرانية بشكل متكرر“.

وأشارت ”سي إن إن“ إلى أن تقرير New Lines وRaoul Wallenberg Center يرى أن الحكومة الروسية تنتهك المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية هي محاولة لارتكاب أعمال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وتتعلق المادة الثالثة بالتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.