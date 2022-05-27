"الجنائية الدولية" تدعو روسيا للتعاون مع التحقيق حول أوكرانيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، أن على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كريم خان، في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“ في لاهاي: ”الدعوة موجودة، بابي مفتوح وسأواصل أيضا طرق باب روسيا الاتحادية“.

وأضاف: ”إن كانت ثمة ادعاءات من جانب روسيا الاتحادية، إذا كانت تملك معلومات، إذا كانت تجري تحقيقات خاصة بها أو إذا كانت لديها معلومات ذات صلة، أدعوها إلى أن تشاركنا إياها“.

وشدد المحامي البريطاني على أن من ارتكبوا جرائم حرب قد يحالون على المحاكمة، لكنه رفض القول إن ”كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعتبر مشتبها به“.

ولم تنضم لا روسيا ولا أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن كييف قبلت باختصاص المحكمة وتعمل مع أجهزة المدعي العام في تحقيقاتها بشأن جرائم حرب محتملة وأخرى ضد الإنسانية ارتكبت على أراضيها.

وأعلن المدعي العام بعد 4 أيام على بدء الغزو الروسي، مباشرة تحقيق حول الوضع في أوكرانيا، حصل بعد ذلك على موافقة عشرات الدول الأعضاء في المحكمة.

إلا أن روسيا تؤكد أن المزاعم بارتكابها جرائم حرب غير صحيحة، وبرر الرئيس الروسي الغزو بأن أوكرانيا تشرف على ”إبادة جماعية“ ترتكب في شرق البلاد.

وأضاف خان: ”إذا كانت لديهم مزاعم يجب التعاون معنا ومشاركتنا المعلومات.. إذا كانت ثمة معلومات كاذبة سنفضحها“.

وأعلن مسؤولون قضائيون في 5 دول غربية، في الـ 20 من الشهر الجاري، تشكيل ما يسمى تحالف ”العيون الخمس“، وبأنهم يدعمون إجراءات اتخذتها أوكرانيا لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب مرتبطة بالغزو الروسي، وفق ما نقلته ”فرانس برس“.

وقال وزراء العدل أو المدعون العامون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان إنهم ”يدعمون إجراءات اتخذتها المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، وتهدف إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الروسي“.

وفتحت أوكرانيا الآلاف من قضايا جرائم الحرب التي تقول كييف إن جنودا روسيين ارتكبوها منذ 24 شباط/فبراير، وبدأت المحاكمة الأولى هذا الأسبوع.

وقال المسؤولون القضائيون في الدول الـ 5 في بيانهم المشترك: ”نؤيد السعي إلى تحقيق العدالة من جانب أوكرانيا ومن خلال التحقيقات الدولية الأخرى، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية“ وغيرها من الهيئات.

وكتبوا ”ندين معا تصرفات الحكومة الروسية وندعوها إلى وقف كل الانتهاكات للقانون الدولي، ووقف غزوها غير الشرعي، والتعاون في جهود تحقيق المساءلة“.