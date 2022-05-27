بلينكن ولابيد يبحثان زيارة بايدن المرتقبة لإسرائيل والتحقيق بمقتل أبو عاقلة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل، والتي من المتوقع أن تكون نهاية حزيران/ يونيو المقبل، وكذلك ملف التحقيق بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح لابيد، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بـ“تويتر“، أنه ”ناقش مع بلينكن احتمالات التقدم الإقليمي التي يمكن أن تأتي بها هذه الزيارة في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات بين شعوب الشرق الأوسط“.

وأشار لابيد إلى أنه ”ناقش أيضاً قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة“، معرباً عن ”احتجاجه العميق على التحقيق المنحاز للسلطة الفلسطينية، وكذلك على تحقيق شبكة سي إن إن الأمريكية“، وفق قوله.

وأضاف لابيد: ”شددت خلال الاتصال الهاتفي على أن إسرائيل ستشارك الولايات المتحدة في نتائج التحقيق الذي تجريه، كما هو معتاد بين البلدين“.

وبين لابيد أنه ”جرت أيضاً مناقشة التحديات العالمية بما في ذلك التعامل مع إيران ووكلائها“، متابعاً: ”اتفقنا على مواصلة التعاون والعمل على تخفيف التوترات في المنطقة“.

يذكر أن الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي لتل أبيب تأتي بناءً على دعوة وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، وفق ما أفاد مكتب بينيت.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في حينه، فإن ”بايدن وافق على إجراء زيارة لإسرائيل خلال الأشهر المقبلة“.

في السياق، من المقرر أن يتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الأمريكي جيك سوليفان؛ وذلك من أجل بحث الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل، وفق ما أورد موقع ”واللا“ العبري.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن ”مستشار الأمن القومي سيسافر إلى واشنطن مع وفد من كبار الممثلين في وزارة الأمن ووزارة الخارجية والموساد والجيش الإسرائيلي لحضور مؤتمر آخر للمنتدى الاستراتيجي حول إيران“.

وفيما يتعلق بقضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، طالبت الولايات المتحدة أكثر من مرة بإجراء تحقيق شفاف في القضية، في حين أكد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، يوم الخميس، أن تحقيقاً فلسطينياً أثبت أن جنديًا إسرائيليًا أطلق الرصاص عمدًا على أبو عاقلة.