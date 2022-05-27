الجيش الأمريكي يشتري المزيد من صواريخ ستينجر بعد نجاحها في أوكرانيا

قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن الجيش الأمريكي منح عقدا تصل قيمته إلى 687 مليون دولار لشركة رايثيون تكنولوجيز من أجل الحصول على صواريخ ستينجر مضادة للطائرات لتعويض مخزونات تم إرسالها لأوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتزايد الطلب في أوكرانيا بشدة على صواريخ ستينجر المضادة للطائرات التي تطلق من قاذفة محمولة على الكتف، والتي تصنعها رايثيون، إذ نجح الصاروخ في وقف هجمات جوية روسية، وتزايد الطلب عليها كذلك في دول جوار أوروبية تخشى أنها قد تحتاجها أيضا لصد قوات روسية.

وستينجر هو صاروخ خفيف الوزن وسهل النقل والحمل ويمكن نشره بسرعة للدفاع ضد طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة والطائرات وحتى صواريخ كروز.

واستخدام تلك الصواريخ محدود لدى القوات الأمريكية، لكن واشنطن تسعى لأن يكون متاحا وهي تطور الجيل الجديد من ”نظام الدفاع الجوي المحمول“.

ومنذ شباط فبراير شحنت الولايات المتحدة نحو 1400 صاروخ ستينجر إلى أوكرانيا.

كما يريد حلفاء للولايات المتحدة إعادة تخزين أسلحة مكان ما تم إرساله لأوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، فالعقد الذي يطلب ما يصل إلى 1468 صاروخ ستينجر تم منحه يوم الأربعاء.

ولم تتضمن الوثيقة جدولا زمنيا للتسليم، لكن خبراء يقولون إن موعد التسليم قد يستغرق 30 شهرا.

إلى ذلك، قالت مجلة ”نيوزويك“ إن أوكرانيا تصر على الحصول على نظام صاروخي أمريكي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الحرب ضد القوات الروسية، لكن واشنطن لا تزال مترددة في إرسال هذا السلاح مخافة من أن تفسره موسكو على أنه تصعيد خطير.

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته يوم الخميس، إلى أن كييف تضغط للحصول على ”نظام إطلاق صواريخ متعدد المهام“ للمساعدة في تخفيف هجوم القوات الروسية على دونباس“.

ولفتت المجلة إلى أن النظام الذي يشمل قاذفات صواريخ على مركبات متحركة يمكن أن ”يغير قواعد اللعبة“ في الحرب، ويتيح للقوات الأوكرانية تفادي الصواريخ الروسية.

وأوضحت أن هذا النظام تم إنتاجه أول مرة عام 1983، ويمكن للصواريخ أن تصيب أهدافًا على بعد 20 و 40 ميلًا (33-66 كلم)، وتم تزويده خلال السنوات اللاحقة بصواريخ أكثر تقدمًا قادرة على الوصول لأكثر من 100 ميل (165 كلم).

وأشارت إلى أن النظام المعدل من هذه الصواريخ تم تطويره أواخر التسعينيات، وأنه يمكن أن يصيب أهدافًا على بعد 186 ميلًا (307 كلم)، في حين أن الذخائر الدقيقة المتخصصة تصل لأكثر من 310 أميال (512 كلم).

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على موقع تويتر، الخميس، مقطع فيديو لهجوم روسي على مواقع المدافعين في دونيتسك، وقالت إن ”أوكرانيا مستعدة للرد، وإنه للقيام بذلك نحتاج إلى نظام الصواريخ المتعدد المهام على غرار دول الناتو على الفور“.

وقال أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني: ”تستخدم روسيا الآن المدفعية على نطاق واسع وبلا رحمة… ولمواجهة هذا، لإنقاذ حياة جنودنا ومدنيينا، نحن بحاجة إلى ذلك النظام الصاروخي“.