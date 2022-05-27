رئيس الوزراء البريطاني: بوتين "تمساح" لا يمكن الوثوق به تماما

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة مع تلفزيون ”بلومبيرغ“، عندما سئل عن احتمال التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: ”كيف يمكنك التعامل مع التمساح وهو في منتصف أكل ساقك اليسرى؟ الرجل لا يمكن الوثوق به تمامًا“.

وحث جونسون على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية، بما في ذلك إرسال أسلحة متطورة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي يمكنها ضرب أهداف من مسافة أطول بكثير.

وأعرب عن دعمه لمزيد من التسليح لأوكرانيا، في تغيير لموقفه السابق الداعي إلى التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتطلب أوكرانيا من الدول تزويدها بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة MLRS بينما تكافح مع تقدم القوات الروسية في منطقة دونباس الشرقية، وقوبل هذا الطلب ببعض الحذر بشأن ما إذا كان سيقرب الدول الحليفة من المواجهة المباشرة مع روسيا.

وقال جونسون إن هذا النظام الصاروخي ”سيمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد هذه المدفعية الروسية الوحشية للغاية، وهذا هو ما يحتاج العالم للذهاب إليه“، حسب قوله.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن قوات بوتين ”تواصل قضم الأرض“ في منطقة دونباس، مما يجعل ”التقدم بطيئًا، لكنني أخشى أن يكون هناك تقدم ملموس“.

وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن قلقهم في الأيام الأخيرة من أنه مع استمرار الحرب، سيتم دفعهم للتفاوض على وقف إطلاق النار مع روسيا بما في ذلك الموافقة على التنازل عن الأراضي في الشرق.

وفي المقابل، يصطف الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع أولئك الذين يصرون على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أرض من أجل وقف القتال.

ورأى جونسون أنه ”من الضروري للغاية الاستمرار في دعم الأوكرانيين عسكريًا.

ومع ذلك، استبعد أيضًا استخدام الجيش البريطاني للمساعدة في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية، واكتفى بالقول إن المملكة المتحدة ستعمل مع شركاء دوليين لمساعدة أوكرانيا على القيام بذلك.

وحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وضع حكومته في طليعة الجهود الدولية لتعزيز قدرة أوكرانيا على مقاومة العدوان الروسي، وأقام علاقة شخصية مع زيلينسكي.

ونجح هذا النهج بالنسبة لجونسون على جبهات متعددة، ما سمح له بإعادة بناء بعض العلاقات الدولية التي تضررت بسبب انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي والتخلص من التحركات لاستبداله ببعض أعضاء حزبه المحافظ الحاكم.