توقيف عنصر بارز في تنظيم داعش في إسطنبول

أكد مسؤول تركي رفيع المستوى اليوم الجمعة، إلقاء القبض على عنصر بارز في تنظيم داعش، في مدينة إسطنبول الأسبوع الماضي، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وأوضح المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أنها ”لا توجد معلومات دقيقة“ تؤكد أنه زعيم المجموعة الإرهابية، لكنه ”عنصر بارز“ في التنظيم.

وأفادت تقارير صحفية منذ أمس الخميس اعتقال زعيم تنظيم داعش، أبو حسن الهاشمي القريشي، في إسطنبول، دون أن تؤكد السلطات التركية ذلك.

وعُين أبو حسن الهاشمي القريشي في آذار/مارس، بعد أكثر من شهر على مقتل سلفه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في 3 شباط/ فبراير.

وأُعلن تعيينه في 10 آذار/مارس عبر تسجيل صوتي نشره التنظيم المتطرف.

وأعلنت السلطات العراقية الانتصار على التنظيم في أواخر عام 2017، لكنه يواصل شن هجمات دامية في العراق وسوريا المجاورة.

وفي السياق، كشف مصدر في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أنه على دراية باعتقال عضو بارز في التنظيم خلال عملية أمنية نفذتها السلطات التركية في إسطنبول.

وقال المصدر في تصريح خص به قناة الحرة في واشنطن، إن التحالف يؤكد اعتقال عضو بارز في داعش في عملية نفذت مدينة إسطنبول، لكن من غير الواضح بعد إن كان هذا الشخص هو أمير التنظيم.

وكان مسؤولون أتراك بارزون قالوا، أمس الخميس، إنه تم إلقاء القبض على زعيم التنظيم الجديد بمداهمة في إسطنبول، حسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ عن موقع ”OdaTV“ التركي.

وذكر المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب والمخابرات اعتقلوا رجلا يعتقدون أنه قائد تنظيم داعش.

وقال موقع ”OdaTV“ الإخباري التركي إن المعتقل هو أبو الحسن القرشي، دون أن يوضح كيف حصل على المعلومات، وهو مطابق لاسم قائد التنظيم الذي كشفت عنه تقارير صحفية في الشهور الماضية.

وفي 11 آذار/مارس، نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين أمنيين عراقيين ومصدر أمني غربي، قولهم إن الزعيم الجديد الذي عينه تنظيم داعش، هو شقيق الزعيم الأول للتنظيم أبو بكر البغدادي.

ولقي كل من البغدادي والقرشي مصرعهما بتفجير نفسيهما وأفراد عائلاتهما خلال عمليات أمريكية خاصة على مخابئهما في شمال سوريا.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لـ“رويترز“ إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري، وهو عراقي، والشقيق الأكبر للبغدادي.