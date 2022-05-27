موقع إسرائيلي: نتنياهو فشل في بناء جبهة موحدة

تترك الأوضاع السياسية في إسرائيل انطباعات بأن أزمة حادة تضرب الائتلاف الحاكم، بقيادة كتلة ”يمينا“ وعلى رأسها نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، بينما يتحسن وضع المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو زعيم حزب ”الليكود“.

لكن موقع ”سروغيم“ العبري رصد اليوم الجمعة، أزمة عميقة داخل جناح المعارضة، وأكد على ما أسماه ”اتساع التصدع داخل الليكود“.

ويواجه نتنياهو وأحزاب اليمين المعارضة أزمة تتمثل في عدم القدرة على تشكيل جبهة موحدة في مقابل الائتلاف، ولم يتمكن من استغلال الأزمات الحادة وموجة الاستقالات الأخيرة.

ولفت الموقع أن الأسبوع الماضي ترك إشارات مهمة على وصول الائتلاف إلى نهاية طريقه، ولاسيما حين أعلنت النائبة العربية غيداء زعبي استقالتها، لتفقد الائتلاف حتى وضع التعادل في عدد نواب الكنيست (60-+ 60) الذي ساد المشهد عقب استقالة النائبة عيديت سيلمان.

وذكر أن من وراء الكواليس تضرب أزمات عميقة حزب ”الليكود“ الطامح في العودة إلى السلطة، وخاصة على خلفية قانون مثير للجدل، بشأن تمويل مصاريف الدراسة الخاصة بالجنود المسرحين، والذين يتجاوز عددهم 16 ألفا.

وأكد ”الليكود“، في بيان صادر الأسبوع الماضي، أنه لن يصوت لصالح القانون الذي يمول أكثر من 60% من إجمالي مصاريف الدراسة بالجامعات والتي تخص جنود أنهوا خدمتهم العسكرية، وقاد هذا الموقف كل من نتنياهو وياريف ليفين، النائب عن حزب ”الليكود“.

وكشف الموقع أن نوابا كثرا في ”الليكود“ يعارضون بشدة عدم التصويت لصالح القانون، والذي يطلق عليه إعلاميا ”من الزي العسكري إلى الدراسة“.

ويفترض أن يمنح القانون الجديد راتبا شهريا للجنود المسرحين، بواقع 66% من تكاليف الدراسة، وعلل نتنياهو رفض التصويت لهذا القانون من منطلق مزاعم بأنه يرغب في تحمل الدولة تكاليف التعليم بنسبة 100%.

وذكر الموقع أن انقساما حادا حدث داخل ”الليكود“ بشأن الموقف الذي يتبناه نتنياهو وليفين، عكسته تسريبات منسوبة للنائبة ميري ريغيف، تؤشر على أن امتلاك نتنياهو جبهة موحدة أمر غير حقيقي.

ويعارض نواب بحزب السلطة السابق أن تطال الحرب التي يشنها نتنياهو ضد نفتالي بينيت كل الأطراف، وفي هذه الحالة المقصود هو الجيش، وهو ما أسماه الموقع ”استراتيجية حرب الكل ضد الكل“.

ويعتقد الرافضون بأن رؤية نتنياهو تمس بهم شخصيا وبمستقبلهم السياسي وبمستوى تأييد جمهور الناخبين.

وأوضح أن نواب ”الليكود“ الرافضين يخشون الحديث علنا عن رفضهم لسياسات نتنياهو، وأن ما يقال في هذا الصدد يبقى دائما داخل الغرف والاجتماعات المغلقة.

وذهب الموقع إلى أن نواب ”الليكود“ فقدوا البوصلة ولم يعد هناك مؤشر واضح لمستقبل الحزب أو أهدافه المقبلة، وهل هذه الأهداف تتمثل في تشكيل حكومة بديلة الآن وما هو الطريق لذلك.

ويقول الموقع إن المخاطرة بالذهاب لانتخابات جديدة حاليا ومن دون وجود قدرة لدى أحزاب اليمين لإحراز نجاح أمر في غاية الخطورة على مستقبل ”الليكود“، الذي فشل حاليا في العثور على نواب منشقين أو لديهم مثل هذه النزعة.

ودلل على التصدع داخل ”الليكود“ بدعوة النائب يولي ادلشتاين إلى ضرورة وجود زعيم آخر على رأس الحزب بدلا عن نتنياهو، وأنه من دون حدوث ذلك يصعب العودة لقيادة البلاد.

وقدر أن ادلشتاين كان الوحيد الذي تجرأ على الحديث بشكل علني، لكنه عكس موقف نواب آخرين من الحزب لديهم نفس الموقف، وعلى رأسهم نير باركات ويسرائيل كاتس، واللذان يمهدان الأرض من وراء الكواليس لخلافة نتنياهو.

ولفت إلى أن شركاء ”الليكود“ من الأحزاب الحريدية المتشددة دينيا، أي ”شاس“، و“يهدوات هاتوراه“ يواجهون حالة من عدم الارتياح إزاء الوضع الراهن، إذ تلقوا وعودا من نتنياهو بالعودة إلى السلطة، لكن بمضي الوقت يرون أن الأمر لا يحدث وإلى أي مدى تضرر القطاع الذي يمثلونه.

وتسعى هذه الأحزاب لإيجاد بديل يلبي متطلبات الشارع الحريدي، ويسعون إلى لعب دور مؤثر على سياسات الائتلاف، متوقعا أن ينفد صبر هذه الأحزاب وولاءها لنتنياهو، ما يعني احتمال حدوث تحول جذري في الخارطة السياسية، في إشارة إلى إمكانية انضمام الحزبين للائتلاف.