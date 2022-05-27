الكرملين: أوكرانيا "متناقضة" في تصريحاتها عن محادثات السلام

اتهم الكرملين، اليوم الجمعة، أوكرانيا بالتسبب في تجمد محادثات السلام بين البلدين، قائلًا إن ما تريده كييف غير واضح.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في اتصال مع صحفيين، إن ”القيادة الأوكرانية تدلي باستمرار بتصريحات متناقضة، وهذا لا يسمح لنا أن نستوعب بشكل كامل ما يريده الجانب الأوكراني“.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه حاول مرارًا ترتيب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، لكن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام جادة.

وأضاف زيلينسكي في كلمة لمركز أبحاث إندونيسي، أن ”هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي، لا أقول لكم إن شعبنا يتوق لأن أتحدث إليه، لكن علينا أن نواجه حقائق ما نمر به“.

وتابع الرئيس الأوكراني بقوله: ”ماذا نريد من هذا الاجتماع؟، نريد استعادة حياتنا، نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها“.

وعقدت عدة لقاءات بين مفاوضي البلدين من دون تحقيق أي نتيجة ملموسة، جرت آخر مفاوضات سلام مباشرة معروفة بين الجانبين في الـ29 من شهر مارس/آذار الماضي، واستمرت الاتصالات عن بُعد لفترة، لكن كلا الجانبين يقولان الآن إنها توقفت.

ويوم السبت الماضي، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أن السبل ”الدبلوماسية“ وحدها يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت باتت فيه المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية إن ”نهاية النزاع ستكون دبلوماسية“، مضيفًا أن ”الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية“.

وبين، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”فرانس برس“ في حينها: ”ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات، نريد أن يعود كل شيء“ كما كان من قبل، وهو ما ”لا تريده روسيا“، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان أحد مستشاري الرئيس، ميخايلو بودولياك، صرح في وقت سابق من شهر أيار/مايو الجاري، أن المحادثات بين موسكو وكييف ”متوقفة“، مؤكدا أن ”روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً“.