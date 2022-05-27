احتجاجا على مصادرة أمريكا شحنة نفط.. إيران تستدعي مبعوث سويسرا

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنها استدعت اليوم الجمعة، مبعوث سويسرا، الممثل للمصالح الأمريكية في طهران؛ للاحتجاج على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي بالقرب من اليونان.

وأشار بيان للخارجية الإيرانية، إلى أن ”استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية، جاء بسبب رعاية بلاده المصالح الأمريكية، وتسليمه رسالة احتجاج إيرانية قوية لنقلها إلى حكومة الولايات المتحدة“.

وأضاف البيان أنه ”بعد الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية الإيرانية لرفع حجز شحنة السفينة الخاضعة في المياه الساحلية لليونان، والتي تم ضبطها بضغط وتدخل حكومة الولايات المتحدة، جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة السويسرية في طهران بسبب غياب السفير“.

ولفت إلى أن ”الخارجية الإيرانية عبرت عن قلقها واحتجاجها الشديد على استمرار الانتهاك الواضح للقوانين والأنظمة الدولية لقانون الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة مبدأ حرية الملاحة والتجارة الدولية الحرة من قبل حكومة الولايات المتحدة“.

ووفق البيان الإيراني، فإن ”القائم بالأعمال السويسري وعد المسؤولين الإيرانيين أنه سينقل الأمر إلى المسؤولين الأمريكيين في أقرب وقت ممكن“.

وكان مسؤول إيراني رفيع المستوى، وجه، أمس الخميس، تهديدا إلى الحكومة اليونانية، داعيًا إياها إلى الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي جرى ضبطها جراء طلب من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحذر المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن هويته في تصريح نشره موقع صحيفة ”جام جم“ الحكومية الإيرانية، اليونان من عواقب تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وبين أن ”السفينة التي احتجزتها اليونان كانت ناقلة نفط وعلى متنها شحنة مشروعة من النفط الإيراني، وكانت أثينا تنوي تسليم النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، وهذا مرفوض وستكون له عواقب“.

وتابع المسؤول الإيراني أن ”قرصنة اليونان يعد انتهاكا للقانون الدولي ويجب الإفراج عن السفينة على الفور“.

وكانت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أكدت في وقت سابق أن ”الحكومة اليونانية احتجزت سفينة ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل اليونان وصادرت شحنتها بأمر من المحكمة في أثينا وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية“.

واعتبرت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أن ”توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة“، مشددة على أن السلطات اليونانية مطالبة بالإفراج فورًا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية.

وكان مسؤولون يونانيون قالوا، في وقت سابق، إن محكمة في أثينا سمحت بالاستيلاء على حمولة السفينة ”لانا“ التي ترفع العلم الروسي وتحمل شحنة نفط إيرانية، والتي أوقفت في جزيرة كريستوس اليونانية، في نيسان أبريل الماضي، مؤكدين أن الترتيبات جارية لنقل حمولة السفينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن ”الحجز في الأساس تم بناء على طلب الأمريكيين؛ لأن الشحنة كانت قادمة من دولة خاضعة للعقوبات (إيران)، وتم نقلها على متن سفينة خاضعة للعقوبات (روسيا)“.