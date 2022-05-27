مخاوف من قصف خاركيف الأوكرانية.. وأوروبا تواجه عقبات لاستبدال الغاز الروسي

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على آخر التطورات الميدانية للحرب في أوكرانيا، حيث كشفت عن قصف روسي عنيف لمدينة خاركيف للمرة الأولى منذ أسبوعين، وسط تقارير تتحدث عن مخاوف بشأن نية موسكو تجاه ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن مدينة خاركيف قد تعرضت أمس لقصف مستمر وممنهج، وسط مخاوف من أن المدينة لا تزال على جدول الأعمال الروسي، بعدما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد أن اضطرت القوات الروسية إلى التراجع.

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، في مقابلة مع ”الغارديان“ إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 17 في الهجمات على الجزء الشمالي من المدينة، مضيفًا: ”لا يوجد منطق في ذلك، إنه مجرد إرهاب ضد السكان المحليين، وبث الذعر وتدمير البنية التحتية الحيوية جراء الهجمات“.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المدينة – الناطقة بالروسية إلى حد كبير بالقرب من حدود البلدين – كانت قد تعرضت لهجوم شديد خلال الأيام الأولى من الحرب، حيث حاولت القوات الروسية السيطرة، لكن تم دفعها إلى الوراء أكثر خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على العديد من البلدات والقرى.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: ”بعد أن فشلت روسيا في هجومها على كييف وخاركيف في الأيام الأولى من الحرب، ركزت موسكو الكثير من جهودها على هجوم دموي للاستيلاء على المزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. لكن هجمات أمس أثارت مخاوف من أن خاركيف لا تزال ضمن الاهتمام الروسي“.

في غضون ذلك، نقلت ”الغارديان“ عن أولكسندر فيلتشاكوف، المدعي العام لمنطقة خاركيف، قوله: ”إن القوات الروسية منخرطة في هجوم مضاد، وتحاول إعادة احتلال الأراضي التي حررتها قواتنا قبل شهر واحد فقط“، مضيفًا أنه يعتقد أن الهدف النهائي هو شن هجوم متجدد على المدينة نفسها.

وفي حديثه مع الصحيفة، أشار فيلتشاكوف أيضًا إلى تقارير عن قيام القوات الروسية بتفريغ صواريخ من طراز ”إسكندر“ في محطة السكك الحديدية في بيلغورود، عبر الحدود مباشرة.

وقال سينهوبوف: في الوقت الحالي، لم يكن من الممكن شن هجوم بري متجدد على المدينة. إنهم (الروس) يطلقون النار من المواقع التي احتلوها لفترة طويلة؛ إنهم يحاولون باستمرار اللجوء إلى الهجوم المضاد لكن قواتنا تحتفظ بمواقعها“.

وأضاف: ”لم يكن هناك حشد كبير بما يكفي من القوات الروسية والمعدات الجديدة على الجانب الآخر من الحدود للإشارة إلى القدرة على شن هجوم جديد على المدينة،“ محذرًا من أن الوضع ”يمكن أن يتغير في أي لحظة“.

يأتي ذلك في وقت أظهرت لقطات فيديو بثها الجيش الروسي للعديد من ”القاذفات المموهة“ التي يتم الدفع بها إلى مواقع محددة لإطلاق صواريخ باليستية في سماء أوكرانيا.

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية قوله: ”لقطات لأعمال قتالية لطاقم منظومة صاروخ إسكندر العملياتية والتكتيكية خلال عملية عسكرية خاصة“.

وأضاف البيان -الذي نُشر باللغة الروسية-: ”تواصل القوات المسلحة للاتحاد الروسي الهجوم بأسلحة القذائف عالية الدقة على مرافق البنية التحتية العسكرية الهامة للقوات المسلحة لأوكرانيا“.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، يشير مصطلح ”إسكندر“ (أو OTRK) إلى الأسلحة عالية الدقة التي يصل مدى إطلاقها إلى 500 كيلومتر، ويمكن للرأس الحربي لصاروخ ”OTRK“ تدمير أي هدف تقريبًا؛ مثل ”مواقع قيادة العدو“، و“قوافل المعدات“، و“أنظمة الدفاع الجوي“.

روسيا.. وتجنب ”العزلة“ السوفيتية

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أنه في الوقت الذي تبتعد فيه روسيا عن الاقتصاد العالمي بسبب العقوبات الغربية المشددة والعزلة المتزايدة عن الموردين الغربيين، إلا أنها عملت أمس على استمرار تشغيل مصانعها وشركاتها وتجنب العودة إلى عزلة الحقبة السوفيتية.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن روسيا تتجنب حتى الآن بعض الآلام الاقتصادية – مؤقتًا على الأقل – لأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التغلب على اعتراضات المجر على فرض حظر نفطي مقترح، والذي سيكون أحد أشد الإجراءات التي فرضها الغرب حتى الآن.

وأضافت: ”لكن لا يزال من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط بمرور الوقت حيث تقلل الدول الفردية من اعتمادها على الطاقة الروسية“.

وفي الداخل الروسي، أشارت الصحيفة إلى أنه مع قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في محاولة لدعم الاقتصاد، حذرت رئيسة البنك، إلفيرا نابيولينا، من أن الأشهر المقبلة ستكون ”صعبة على الشركات والمواطنين على حد سواء“ مع تعمق التداعيات على الاقتصاد لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية: ”انتشرت الخسائر الاقتصادية على روسيا على نطاق واسع، على الرغم من صعوبة تحديدها كميًا، من أكبر شركاتها إلى متاجرها الصغيرة وعمالها“.

وهناك نقص في العناصر الأساسية، فقد شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعًا حادًا، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 17.8٪ الشهر الماضي قبل أن ينخفض ​​بشكل طفيف“.

وتابعت: ”يتوقع الاقتصاديون أن مشاكل النقص وسلسلة التوريد ستزداد سوءًا، مع تحرك الغرب لتحويل روسيا إلى دولة منبوذة اقتصاديًا. ويقول المحللون إنه من غير الواضح ما الذي قد يعكس هذا التحول التكتوني، باستثناء التغييرات الرئيسية في موسكو، بما في ذلك نهاية حكم الرئيس، فلاديمير بوتين“.

وأردفت الصحيفة بالقول: ”قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، حيث ارتفع الروبل بسرعة، ووصل إلى أقوى مستوى له في أربع سنوات مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ويؤذي الروبل القوي الصادرات ويخفض الإيرادات الحكومية من مبيعات الطاقة المقومة بالدولار“.

واستطردت: ”ومع ذلك، حتى هذا الانتعاش في الروبل هو علامة على الضعف، كما يقول الاقتصاديون، مما يعكس انهيار الواردات بفعل العقوبات والذي أدى، جنبًا إلى جنب مع استمرار تدفق عائدات الطاقة، إلى ارتفاع الحساب الجاري للبلاد“.

عقبات البحث عن بدائل الغاز الروسي

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أن أوروبا تواجه العديد من العقبات في رحلتها للبحث عن بدائل للغاز الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أصبحت المحادثات مع كبار المنتجين، مثل قطر والجزائر وليبيا، معقدة.

وقالت الصحيفة في تحليل لها إن القضايا التي تعثرت في المفاوضات تتراوح بين تسعير الغاز القطري إلى الاستقرار في ليبيا وسياسات الصحراء الغربية، وهي منطقة متنازع عليها في شمال أفريقيا، مشيرة إلى أن التحديات تمثل مؤشرًا آخر على أن أوروبا ستكافح من أجل استبدال الطاقة بالكامل من روسيا، التي تزود القارة بنسبة 38٪ من الغاز الطبيعي.

وأضافت: ”كانت قطر قد برزت كواحدة من أفضل الآمال للدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي وتبحث الآن عن بدائل. وتعد الإمارة الخليجية الصغيرة واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وهي في خضم مشروع بقيمة 29 مليار دولار يهدف إلى توسيع قدرتها على إنتاج الغاز بنسبة 40٪“.

وتابعت: ”وفي رحلاته في الأيام الأخيرة إلى المملكة المتحدة وألمانيا، وقع حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفاقيات يتعهد فيها بتعميق التعاون في مجال الطاقة مع هذين البلدين. وقال مسؤولون قطريون وأوروبيون إن الجزء الصعب هو التفاوض على العقود. وقال المسؤولون إن أي اتفاقات من المرجح أن تتضمن تنازلات كبيرة من جميع الأطراف على مدى شهور محتملة من المحادثات“.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قطرية مطلعة قولها إن ”من بين النقاط الشائكة، ما إذا كانت ألمانيا – وهي مركز رئيسي للغاز الأوروبي – يمكن أن تعيد بيع الوقود القطري إلى دول أخرى، حيث تحجم الدوحة عن إعادة البيع بزعم أنها تقوض قوتها في السوق“.

وأضافت المصادر القطرية – التي طلبت عدم الكشف عن هويتها – في مقابلة مع ”الجورنال“ أن ”هناك مشكلة أخرى؛ وهي أن المسؤولين القطريين أصروا على عقود التوريد التي تستمر لأكثر من عقد، حيث تريد بريطانيا وألمانيا صفقات أقرب إلى خمس سنوات للامتثال لأهداف تحول الطاقة“.

وأشارت المصادر أيضًا إلى أنه من القضايا الرئيسية الأخرى سعر الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي يجب شحنه لمسافات طويلة وهو أغلى من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب، إلا أنها أكدت أن الدوحة قد تكون مستعدة لقبول عقود أقصر ”مقابل أسعار أعلى ومكاسب دبلوماسية قد تكون على شكل ”شراكة“ مع الدولتين.

ورأت ”الجورنال“ في تحليلها أنه ”حتى لو باعت قطر كل طاقتها الجديدة من الغاز الطبيعي المخطط لها إلى أوروبا في السنوات القليلة المقبلة، فلن تعوض كل الغاز الروسي الذي يتدفق إلى القارة“.

في غضون ذلك، ذكرت الصحيفة أن دول جنوب أوروبا علقت بعض الآمال على المزيد من إمدادات الغاز من الجزائر وليبيا، وهما منتجان رئيسان لديهما خطوط أنابيب موجودة إلى أوروبا، مشيرة إلى أن الإمدادات من كلا البلدين معرضة لـ“مخاطر سياسية“ كبيرة.

وعلى سبيل المثال، قالت الصحيفة: ”كانت إسبانيا تجري محادثات مع الجزائر قبل الغزو الروسي لزيادة تدفقات الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب وتحت البحر الأبيض المتوسط ​​إلى إسبانيا. لكن الجزائر منعت الإمدادات وهددت بوقف بيع الغاز لإسبانيا تمامًا؛ لأن البلاد اعترفت بادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية“.

وأضافت: ”وفي مثال آخر، تخطط شركة (إيني) الإيطالية لاستثمارات في ليبيا لزيادة الصادرات إلى روما، لكن إنتاج الطاقة الليبي تعرض لانقطاعات متكررة؛ بسبب الخلافات بين الفصائل المسلحة في أعقاب الإطاحة بالرئيس معمر القذافي في عام 2011“.