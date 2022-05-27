ذعر في تورونتو الكندية بسبب مسلح تجول قرب مدرسة.. والشرطة تقتله

سادت حالة من الذعر في مدينة ”تورونتو“ الكندية، يوم الخميس، بسبب رجل مسلح ببندقية كان يتجول بالقرب من مدرسة قبل أن تتدخل الشرطة وتقتله.

وجاءت هذه الحادثة بعد يومين من مقتل 19 طفلا ومدرستين برصاص مسلح اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية.

وأعلنت الشرطة أنه إثر ورود بلاغات من شهود عيان مفادها أن رجلا يتجول حاملا سلاحا ناريا في أحد أحياء شرق تورونتو، فرضت إغلاقا عاما على المدارس القريبة من المكان قبل أن يتدخل عناصرها لتوقيف المشتبه به.

وقال جيمس رامير قائد شرطة تورونتو في إفادة صحفية، إن أفراد الشرطة هرعوا إلى المنطقة استجابة لبلاغ عن وجود رجل مسلح وأطلقوا النار عليه عندما واجههم.

ورفض رامير الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق على تويتر أنها أطلقت النار على المشتبه به مما أدى لإصابته.

وفي حسابها على تويتر قالت شرطة تورونتو إن المشتبه شاب عشريني كان يعتمر قبعة بيضاء ويرتدي معطفا طويلا.

وأضاف قائد الشرطة: ”بسبب قرب المدرسة، أفهم إلى أي مدى يمكن لهذا الأمر أن يكون قد تسبب بصدمة للطلاب وأولياء الأمور والموظفين، بالنظر إلى ما حدث مؤخرا في الولايات المتحدة“.

وطمأن رامير إلى أنه ”لم يعد هناك تهديد للسلامة العامة“، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وحدات الشرطة ”ستكثف دورياتها في المنطقة على المدى القصير“.

وتابع أن شرطة تورونتو لا تعلم بعد كل ملابسات الحادث، مضيفا ”لا أريد التكهن واقتراح أنه شيء مشابه لما يحدث في الولايات المتحدة“.

وشهدت بلدة يوفالدي في ولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء مجزرة راح ضحيتها 19 طفلا ومدرستان قتلوا جميعا برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

كما ذكرت قناة تلفزيون أمريكية، يوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت رجلا مسلحا بمنطقة ”سيسايد“ بولاية كاليفورنيا بعد مواجهة استمرت طويلا مع رجال الأمن، وانتهت بإلغاء أمر للسكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم.

وقال تلفزيون (كيه.إس.بي.دبليو آكشن) إن المشتبه به الذي كان يحمل مسدسا تحصن لنحو خمس ساعات في شرفة وأطلق رصاصتين على الأقل صوب المسؤولين.

ونقلت قناة التلفزيون عن الشرطة قولها إن إطلاق النار لم يسفر عن إصابة أحد.

وقالت القناة المحلية إنه تم استدعاء مفاوضين متخصصين للحديث مع الرجل الذي استسلم في نهاية المطاف.

ويبلغ معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا 0.5 لكل 100 ألف شخص، وهو أقل بكثير من المعدل الأمريكي البالغ 4.12، وذلك وفقا لتحليل أجراه معهد القياسات والتقييم الصحي التابع لجامعة واشنطن في عام 2021.