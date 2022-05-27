العنود الشمري

شيرين أبو عاقلة

وول مارت

كادي القيسي

غوميز في الهلال

اغتيال خدايي

مارادونا

مروج الرحيلي
أظهر المزيد

أخبار

الاحتجاجات تتوسع جنوب إيران.. ومطالب بـ"رحيل" خامنئي
تاريخ النشر: 27 مايو 2022 1:31 GMT
تاريخ التحديث: 27 مايو 2022 2:15 GMT

الاحتجاجات تتوسع جنوب إيران.. ومطالب بـ"رحيل" خامنئي

توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة "آبادان" ذات الغالبية العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، مساء الخميس، وسط دعوات للمرشد علي خامنئي بالرحيل عن السلطة.

+A -A
المصدر: طهران - إرم نيوز

توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة ”آبادان“ ذات الغالبية العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، مساء الخميس، وسط دعوات للمرشد علي خامنئي بالرحيل عن السلطة.

وأظهرت مقاطع فيديو خروج احتجاجات شعبية واسعة في مركز مدينة آبادان على خلفية على ”سوء الإدارة“ في محافظة خوزستان نتيجة عدم تمكن السلطات من إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط مبنى تجاري في مدينة آبادان منذ يوم الاثنين الماضي.

وهتف المحتجون ”خامنئي تستحي .. اترك الشعب“ فيما هتف آخرون ”رئيسي عليك بالاستقالة“، فيما نددوا أيضا بـ“التدخل الإيراني في شؤون سوريا وفلسطين وهدر الأموال الطائلة هناك بذريعة المقاومة“.

2022-05-1-289

وذكر موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن قوات من الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين كانوا قد توجهوا نحو مبنى بلدية مدينة آبادان.

2022-05-1-290

وأشارت تقارير عن خروج احتجاجات مناصرة لمدينة آبادان في مدن مختلفة في إيران منها بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو خروج احتجاجات مماثلة في مدن بهبهان وشاهين شهر، وعبر المحتجون عن تضامنهم مع أهالي مدينة آبادان بعد وصفها بـ“المنكوبة“.

2022-05-1-291

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب العشرات في انهيار مبنى ”متروبل“، فيما لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض، فيما قالت السلطات إنه أصبح من الصعوبة الوصول إلى المفقودين.

وبعد ثلاثة أيام من الحادث، دعا المرشد الأعلى علي الحادث، الخميس في بيان له بثه التلفزيون الرسمي، ”السلطات القضائية إلى محاكمة مرتكبي الحادث ومعاقبتهم، وكذلك بذل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء البلاد“.

وقال خامنئي إن ”الجناة في هذا الحادث يجب أن يواجهوا عقابًا شديداً من القضاء“، مشيداً بجهود المسؤولين الحكوميين خلال الأيام الماضية.

وأضاف: ”بفضل عمل المسؤولين الحكوميين خلال الأيام الماضية، أرى أنه من الضروري أن أطالب بالمتابعة الكاملة والجدية في هذا الصدد، وأقدم تعازي لضحايا الحادث، وأطلب منهم الصبر“.

ونشرت رسالة الزعيم الإيراني في وسائل الإعلام الرسمية خلافا للعادة قبل نشرها على موقعه على الإنترنت.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play