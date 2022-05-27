الاحتجاجات تتوسع جنوب إيران.. ومطالب بـ"رحيل" خامنئي

توسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة ”آبادان“ ذات الغالبية العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، مساء الخميس، وسط دعوات للمرشد علي خامنئي بالرحيل عن السلطة.

وأظهرت مقاطع فيديو خروج احتجاجات شعبية واسعة في مركز مدينة آبادان على خلفية على ”سوء الإدارة“ في محافظة خوزستان نتيجة عدم تمكن السلطات من إنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط مبنى تجاري في مدينة آبادان منذ يوم الاثنين الماضي.

وهتف المحتجون ”خامنئي تستحي .. اترك الشعب“ فيما هتف آخرون ”رئيسي عليك بالاستقالة“، فيما نددوا أيضا بـ“التدخل الإيراني في شؤون سوريا وفلسطين وهدر الأموال الطائلة هناك بذريعة المقاومة“.

وذكر موقع ”آوا تودي“ الإيراني المعارض، أن قوات من الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين كانوا قد توجهوا نحو مبنى بلدية مدينة آبادان.

وأشارت تقارير عن خروج احتجاجات مناصرة لمدينة آبادان في مدن مختلفة في إيران منها بندر عباس مركز محافظة هرمزغان جنوب إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو خروج احتجاجات مماثلة في مدن بهبهان وشاهين شهر، وعبر المحتجون عن تضامنهم مع أهالي مدينة آبادان بعد وصفها بـ“المنكوبة“.

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا وأصيب العشرات في انهيار مبنى ”متروبل“، فيما لا يزال هناك العشرات تحت الأنقاض، فيما قالت السلطات إنه أصبح من الصعوبة الوصول إلى المفقودين.

وبعد ثلاثة أيام من الحادث، دعا المرشد الأعلى علي الحادث، الخميس في بيان له بثه التلفزيون الرسمي، ”السلطات القضائية إلى محاكمة مرتكبي الحادث ومعاقبتهم، وكذلك بذل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء البلاد“.

وقال خامنئي إن ”الجناة في هذا الحادث يجب أن يواجهوا عقابًا شديداً من القضاء“، مشيداً بجهود المسؤولين الحكوميين خلال الأيام الماضية.

وأضاف: ”بفضل عمل المسؤولين الحكوميين خلال الأيام الماضية، أرى أنه من الضروري أن أطالب بالمتابعة الكاملة والجدية في هذا الصدد، وأقدم تعازي لضحايا الحادث، وأطلب منهم الصبر“.

ونشرت رسالة الزعيم الإيراني في وسائل الإعلام الرسمية خلافا للعادة قبل نشرها على موقعه على الإنترنت.