زيلينسكي ينتقد "انقسامات" الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، ما وصفها بـ“الانقسامات“ داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، متسائلا عن سبب السماح لبعض الدول بـ“عرقلة الخطة“.

ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيرا.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل، ونقلتها وكالة رويترز: ”كم أسبوعا آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟“، مشيرا إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يوميا من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة.

وأضاف: ”أنا ممتن بالطبع للأصدقاء الذين يدعمون العقوبات الجديدة. ولكن من أين يستمد الذين يعرقلون الحزمة السادسة قوتهم؟ لماذا يُسمح لهم بالحصول على هذه القوة؟“.

وقال مسؤول ألماني يوم الأربعاء، إن برلين تأمل في استكمال المحادثات بشأن الجولة الجديدة من العقوبات قريبا، لكنها لن تكون موضوعا للنقاش في قمة الزعماء الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكي، في اليوم الثاني على التوالي الذي يوجه فيه انتقادات حادة لنهج العالم في التعامل مع الحرب: ”الضغط على روسيا مسألة تتعلق حرفيا بإنقاذ للأرواح. وكل يوم من المماطلة والضعف والنزاعات المختلفة أو الاقتراحات لتهدئة المعتدي على حساب الضحية يعني فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين“.

وكان زيلينسكي قد انتقد يوم الأربعاء بشدة تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام، قائلا إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.

كما كرر الشكوى من أن العالم أخفق حتى الآن في عزل النظام المصرفي الروسي تماما ولا يقدم لبلاده أسلحة ثقيلة بالسرعة الكافية.

إبادة جماعية

واتهم زيلينسكي، مساء الخميس، القوات الروسية، بارتكاب ”إبادة جماعية“ في دونباس شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي في كلمته، إن ”الهجوم الحالي للمحتلين في الدونباس قد يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان“، متهما القوات الروسية بأنها تسعى لأن تسوي مدنا وبلدات بالأرض“، بحسب وكالة ”فرانس برس“.

وأضاف أن القوات الروسية تمارس ”الترحيل والقتل الجماعي للمدنيين“ في الدونباس، معتبرا أن ”كل ذلك يشكل سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا“، بحسب تعبيره.

وبهذا يكون الرئيس الأوكراني قد وجه إلى القوات الروسية نفس التهمة التي وجهتها موسكو إلى قواته لتبرير غزوها بلاده، إذ اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومها القوات الأوكرانية بارتكاب ”إبادة جماعية“ بحق السكان الناطقين بالروسية في الدونباس.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقر البرلمان الأوكراني نصا يصف ممارسات الجيش الروسي في البلاد بـ“الإبادة الجماعية“، وحض دول العالم والمنظمات الدولية على أن تفعل الشيء نفسه.

وسبق للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن استخدم المصطلح نفسه لوصف ما تقوم به القوات الروسية في أوكرانيا.

فقدان الثقة

وفي السياق، اعتبرت رئيس وزراء فنلندا سانا مارين، خلال زيارة إلى كييف، الخميس، أن الثقة بموسكو ”فُقدت لأجيال مقبلة“ منذ بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا قبل أربعة أشهر.

وقالت مارين التي قدّمت بلادها لتوها طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إن ”ما فعلته روسيا هو نقطة تحول لكل الأسرة الأوروبية وللعالم أجمع. نرى أن النظام القديم دُمر وأن العلاقات القديمة لن تعود إلى ما كانت عليه“.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني ”أن الثقة فُقدت لأجيال مقبلة“، وفقا لـ“فرانس برس“.

كما التقت رئيسة الوزراء الفنلندية في كييف الرئيس فولوديمير زيلينسكي وزارت بلدتي بوتشا وإربين القريبتين من كييف واللتين احتلتهما القوات الروسية، وعندما انسحبت منهما أصبحتا رمزا لمجازر تتهم السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بارتكابها بحق مدنيين.

وشددت مارين على ”أننا نعرف الآن ما يمكن لروسيا أن تقوم به في أفعالها العدوانية، ونرى الآن ماهية الجرائم التي تتسبب بها الإمبريالية، ونرى أنه لا ينبغي أن تمر أي جريمة من دون عقاب“.

وفي بيان أصدرته الحكومة الفنلندية قالت مارين إنه ”من المهم أن يكون الاتحاد الأوروبي موحدا وجريئا وحازما في مواجهة الغزو الروسي“، مضيفة أنه ”من المهم اتخاذ إجراءات ملموسة“ من أجل مساعدة أوكرانيا لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا بطول 1300 كيلومتر.

وقررت فنلندا وجارتها السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا واعتبرتا أن موسكو تشكل تهديدا لهما بعدما اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز لعقود خصوصا خلال الحرب الباردة.