البيت الأبيض: مسؤولان أمريكيان زارا السعودية لبحث ملفي الطاقة وإيران

أعلن البيت الأبيض يوم الخميس، أن مسؤولين أمريكيين بارزين زارا السعودية هذا الأسبوع لإجراء محادثات ركزت على إمدادات الطاقة العالمية وإيران إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

والتقى المسؤولان، بريت ماكجورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن في شؤون الشرق الأوسط، وعاموس هوشستين مبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، بكبار المسؤولين السعوديين، بحسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن المتحدة باسم البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة كارين جان-بيير للصحفيين: ”أؤكد أن بريت ماكجورك وعاموس هوشستين كانا في المنطقة لمتابعة المحادثات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية“.

وأضافت أن الزيارة كانت ”لاستعراض التفاعل مع السعودية بخصوص أمن الطاقة“، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يطلبا زيادة صادرات النفط السعودية.

وتابعت أن مجموعة ”أوبك+“ ستتخذ القرار بنفسها فيما يتعلق بالنفط و“نتشاور مع جميع المنتجين المعنيين بشأن أوضاع السوق بما في ذلك السعودية“.

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل الثلاثاء الماضي، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأظهرت اللقطات التي بثتها الوكالة، لقاء الأمير محمد بن سلمان مع 3 نواب جمهوريين هم: النائب كريس ستوارت من ولاية يوتا، والنائب جاي ريسكنثالر من ولاية بنسلفانيا، والنائبة ليسا مكلين من ولاية ميتشغان.

وبحسب الوكالة، فقد جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى السعودية، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الشهر المقبل، خلال جولة خارجية لبايدن.

ورفض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته بندوة في منتدى ”دافوس“ الاقتصادي العالمي، الثلاثاء الماضي، التعليق على الأنباء المتداولة بشأن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي إلى السعودية، قائلا: ”لا ننظر للشائعات حول زيارة بايدن إلى المملكة“.

وأضاف الوزير السعودي: ”إذا كانت هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية“.