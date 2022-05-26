الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة استطلاع تابعة له داخل لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سقوط طائرة تابعة له قبل عدة أيام داخل الأراضي اللبنانية.

‏وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن ”طائرة مسيرة من نوع راكب السماء سقطت قبل عدة أيام داخل الأراضي اللبنانية نتيجة خلل فني“.

وأكد أدرعي، في تغريدة له عبر ”تويتر“، أنه تم العثور على الطائرة الإسرائيلية قبل قليل داخل الأراضي اللبنانية.

وأوضح أدرعي أنه ”لا توجد خشية من تسرب للمعلومات، كما أنه يتم التحقيق في الحادث“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت قناة ”المنار“ التابعة لحزب الله ذكرت أن الجيش اللبناني عثر على طائرة مسيرة عسكرية إسرائيلية من طراز ”سكايلارك“ بالقرب من بلدة عيتا الشعب، في وقت سابق من مساء اليوم الخميس.

ووفقاً للتقديرات العسكرية الإسرائيلية، يتوقع الجيش الإسرائيلي أنه يمكن إطلاق حوالي 1500 صاروخ من لبنان يومياً في أي حرب محتملة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تقييم هذا الوضع تم خلال تمرين مستمر لمدة شهر يطلق عليه ”عربات النار“ تقوم به القوات التابعة للجيش على أكثر من جبهة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تمارس قيادة الجبهة الداخلية محاكاة للحرب مع لبنان خلال المناورة الحالية.

ونقلت قناة ”كان“ العبرية عن مصدر رفيع في الجيش الإسرائيلي قوله: إن ”الأسبوع الثالث للتمرين العسكري ”عربات النار“ سيكون كبيراً، وسيركز على سيناريو قيام قوات الجيش بعملية برية واسعة النطاق في عمق الأراضي اللبنانية“.

وذكرت القناة العبرية نقلا عن المصدر الإسرائيلي أن الهدف من هذا السيناريو توجيه ضربة قاسية لوحدة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله، وذلك في حال نشوب حرب بين المنظمة وبين إسرائيل.

كما حذر المصدر الإسرائيلي من أن مدنا كبيرة في لبنان والبنى التحتية فيه سوف تدمر بالكامل، في حال تعرضت الجبهة الداخلية في إسرائيل لرشقات صاروخية من قبل حزب الله اللبناني.

ولفت المصدر الإسرائيلي إلى أن حزب الله ولبنان سيتكبدان خسائر بشرية قد تصل إلى آلاف القتلى.

ووفق المصدر، سيطلق الحزب حوالي 1500 صاروخ بشكل يومي على التجمعات السكنية في إسرائيل في حال اندلاع معركة ضدها.

يشار إلى أن مناورة ”عربات النار“ تحاكي نشوب حرب ضد إسرائيل تندلع في مرحلتها الأولى على حدودها الشمالية، وتتسع من ثم لتتحول إلى معركة متعددة الجبهات، قد تشمل توجيه ضربات عسكرية على منشآت في إيران أيضاً.