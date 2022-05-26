بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في حل أزمة الغذاء إذا رفع الغرب العقوبات

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عبر الهاتف اليوم الخميس بأن روسيا مستعدة للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية لكن بشرط أن يرفع الغرب العقوبات عنها.

وأوضح بوتين أن روسيا جاهزة لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة.

وتابع أن روسيا على استعداد لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز دون انقطاع.

وناقش رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الموقف في أوكرانيا وأزمة الغذاء وتأثيرها على الدول الفقيرة، حسبما قالت روما في بيان بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الاتصال الهاتفي.

أدت الأزمة الأوكرانية إلى تفاقم أسعار الغذاء والوقود (المرتفعة أصلا) على المستوى العالمي، وتوجيه ضربات قوية إلى التعافي الاقتصادي في معظم دول العالم.

الصراع الروسي الأوكراني جاء في الوقت الذي بدأت بوادر الانتعاش تلوح بالأفق بعد صراع مرير مع تداعيات جائحة كورونا.