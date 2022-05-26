في قرار نادر.. منظمة الصحة العالمية تندد بحرب روسيا ضد أوكرانيا

تبنى مجلس منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، قرارا صاغته دول غربية يندد بممارسات روسيا في أوكرانيا التي قال القرار إنها أدت إلى حالة طوارئ صحية.

وقال رئيس الاجتماع هيروكي ناكاتاني، إن القرار تمت الموافقة عليه بأغلبية 88 صوتا مقابل اعتراض 12 وامتناع 53 عن التصويت، مما دفع مؤيدي القرار إلى التصفيق وقوفا ترحيبا بنتيجة التصويت.

وفي العادة تتخذ الاجتماعات السنوية لمنظمة الصحة العالمية قراراتها بالإجماع، ولم يتم بعد التصويت على اقتراح مواز قدمته روسيا يحاكي لغة الاقتراح الأصلي من قبل الدول الأعضاء.

من جانب آخر كانت قد قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إنه سيتم طرد مراسلي الدول الغربية من روسيا في حال حجب موقع ”يوتيوب“ التابع لشركة ”غوغل“ في إفادة من المتحدثة باسمها.

وذكرت المتحدثة ماريا زاخاروفا، التي تقدم إفادة صحفية أسبوعية حول السياسة الخارجية الروسية بما في ذلك التدخل العسكري في أوكرانيا، أن وزارة الخارجية حذرت موقع ”يوتيوب“ من مغبة حجب المحتوى الذي تقدمه زاخاروفا.

ونقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عنها قولها: ”خرجنا لتونا وأبلغناهم: في كل مرة تحجبون فيها إفادة صحفية أخرى، سيعود صحفي إلى بلاده أو سيتم إغلاق منفذ إعلامي أمريكي“.

وأضافت: ”عند حظر إفادة أخرى سننهي عمل صحفي معين أو وسيلة إعلامية معينة“.

وتأتي تعليقاتها بعد أيام من إقرار البرلمان الروسي مشروع قانون يمنح المدعين سلطات إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.

وقالت زاخاروفا أيضا، أمس الأربعاء، إن موسكو تعمل على اتخاذ إجراءات بحق وسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية ردا على ”تصرفات غير ودية“ من حكومات أجنبية تجاه وسائل إعلام روسية، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وفي مارس/ آذار، وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما بتهمة نشره أخبار ”كاذبة“ عمدا عن الجيش، مما دفع بعض وسائل الإعلام الغربية لسحب صحفييها من روسيا.

وكان قد وافق مجلس الدوما ”مجلس النواب بالبرلمان الروسي“ على القانون الذي يسمح بإغلاق المنافذ الإخبارية الأجنبية في روسيا بعد أن أغلقت الدول الغربية المنافذ الإخبارية الروسية في أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا.

ووفقًا لمشروع القانون، سيتم أيضًا إلغاء اعتماد الصحفيين المنتسبين إلى المؤسسات الإخبارية الأجنبية المغلقة.