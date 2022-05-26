ماكرون يدعو أردوغان إلى احترام خيار فنلندا والسويد بالانضمام للناتو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى احترام ”الخيار السيادي“ لفنلندا والسويد بطلب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متمنيا التوصل سريعا إلى حلّ لمعارضة تركيا، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وأشار قصر الإليزيه في ختام محادثة هاتفية استمرّت ساعة بين الرئيسين الفرنسي والتركي، إلى أن ”الرئيس الفرنسي شدد على أهمية احترام الخيار السيادي لهذين البلدين، والذي نتج من عملية ديموقراطية وجاء ردا على تحول في بيئتهما الأمنية“.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن ”ماكرون تمنى أن تتواصل المحادثات لإيجاد حلّ سريع للمعارضة التركية لطلبي الانضمام“.

وقررت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؛ ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

وتركيا، العضو في الحلف الأطلسي، أبدت معارضتها لانضمام السويد وفنلندا للحلف؛ بسبب الاتهامات التي توجهها للدولتين الأسكندينافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية انفصالية.

ولفنلندا حدود برية مع روسيا يبلغ طولها 1300 كيلومتر.

وتطرّق ماكرون وأردوغان إلى ضرورة جعل صادرات الحبوب الأوكرانية ممكنة، والتي لا تزال عالقة في موانئ جنوب أوكرانيا؛ الأمر الذي يهدد بإحداث أزمة غذاء عالمية.

وسيواصل إيمانويل ماكرون الاتصالات بشأن هذا الموضوع في الأيام المقبلة مع الجهات الدولية المناسبة.

وناقش الرئيسان مختلف السبل الممكنة لإيصال هذه المحاصيل بإشراف الأمم المتحدة، واتفقا على البقاء على اتصال بغية إيجاد حل سريعًا.

وبحثا إمكان إنشاء ممرّ مائي من مدينة أوديسا في البحر الأسود، قد تؤدي فيه تركيا دورا مهما.

وفاجأت تركيا أعضاء حلف ”الناتو“، الأسبوع الماضي، بالاعتراض على عضوية السويد وفنلندا بالحلف، قائلة: إن ”السويد وفنلندا تأويان أفرادا مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وأتباعا لفتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام 2016“.

وفي ذات السياق، قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إنه أجرى محادثات ”صريحة ومباشرة“ مع الرئيس أردوغان لمناقشة سعي فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ”رويترز“.

وشكك أردوغان علانية فيما إذا كان ينبغي السماح لفنلندا والسويد بالانضمام إلى التحالف العسكري.

وكتب نينيستو على ”تويتر“ بعد المكالمة: ”أوضحت أن فنلندا وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي ستلتزمان بأمن بعضهما البعض، وبالتالي ستزداد علاقتنا قوة“.

وأضاف: ”تدين فنلندا الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، نواصل الحوار الوثيق“.

وتتهم أنقرة السويد وفنلندا بتوفير المأوى والتمويل ”للإرهابيين“، على غرار حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وأتباع فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وعبّر القادة الغربيون عن ثقتهم في أن اعتراضات أنقرة لن تكون عقبة أمام عملية انضمام الدولتين إلى الحلف، دون توضيح كيف يمكن تغيير موقف تركيا.

وانتقد الرئيس التركي الغرب؛ لأنه لا يعتبر وحدات حماية الشعب الكردية السورية جماعة إرهابية، بينما ينظر لحزب العمال الكردستاني على هذا النحو، وتعتبر تركيا الجماعتين كيانا واحدا.

وكان أردوغان قد قال في وقت سابق، إن ”الوفود السويدية والفنلندية يجب ألا تكلف نفسها عناء القدوم إلى أنقرة لإقناعها بالموافقة على الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وإنه يجب إعادة الإرهابيين إلى تركيا قبل الحصول على موافقتها“.