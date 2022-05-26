إيران: ندين بشدة الهجوم العسكري على أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تدين بشدة الهجوم العسكري على أوكرانيا الذي بدأته روسيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، بذريعة مواجهة ”النازيين الجدد“.

وصرح عبد اللهيان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس، بشأن الأزمة الأوكرانية ”ندين بشدة الهجوم العسكري على أوكرانيا“، وهذا أول موقف رسمي وصريح من طهران يدين الحرب التي تشنها روسيا.

وأضاف عبد اللهيان: ”حتى على أعلى المستويات، صرح المرشد الأعلى صراحة أننا نعارض الحرب، فكما نعتبر الحرب ضد أوكرانيا خاطئة، فإننا نعتبرها خطأً ضد أفغانستان والعراق واليمن وفلسطين“.

وقال: ”هناك حقيقة حول أوكرانيا مفادها أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قاما بأعمال استفزازية في المنطقة، وسبب هذه الحرب هو الإجراءات الاستفزازية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي؛ لتوسيع وجودهما واستفزاز الكرملين“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه ”أبلغ مؤخرا نظيره الروسي سيرغي لافروف بضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، واستعداد طهران لاستضافة حوار بين موسكو وكييف لحل هذه الأزمة“.

ووصف عبد اللهيان مشاهد هذه المأساة الإنسانية في أوكرانيا بأنها ”تؤذي قلب الجميع“، مبينا: ”نحن لا نتصرف بمكيالين، بل نعارض وندين الحرب في أوكرانيا واليمن وأينما دارت حرب وعدوان عسكري“.

وتابع: ”أعتقد أنه يجب علينا جميعًا محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وحل مشاكل البلدين من خلال الحوار السياسي، الذي سيكون له تأثير عميق على العالم بأسره“.

وأبدى المسؤولون الإيرانيون مواقف توحي بأن طهران مؤيدة لقرار موسكو منذ بداية الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وفي خطاب ألقاه في الأسبوع الأول من الحرب، ألقى المرشد علي خامنئي، دون أن يسمي روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين، باللوم على أوكرانيا والدول الغربية.

وحمّل خامنئي الولايات المتحدة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في أوكرانيا، وقال: ”واشنطن هي من أوصلت أوكرانيا إلى هذه المرحلة، والأخيرة ضحية لسياسات الأولى“.

وأضاف: ”على من يتبع الغرب أن يأخذ عبرة مما حدث في أوكرانيا، ويدرك أن الدعم الغربي له ليس سوى سراب“.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في السادس من مارس/ آذار الماضي، إن ”طهران تعارض الحرب وكلما كانت نهاية الحرب الأوكرانية أسرع، كلما كان ذلك لصالح الشعوب“، مضيفا أن ”الشعب الأوكراني أيضا كالشعب الأفغاني واليمني والعراقي، أصبح ضحية سياسات الولايات المتحدة“.

كما توقع محسن رضائي نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، بأن الحرب التي تشنها القوات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا سوف تستمر 10 سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن ”هذه الحرب لن تنتهي بسهولة“.