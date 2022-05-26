أولاف شولتس يعرب عن ثقته بأن بوتين لن يكسب الحرب في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، عن ”ثقته“ بأن روسيا لن تكسب الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا، مؤكدا أيضا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين ”بإملاء“ شروط السلام.

وقال شولتس في خطاب ألقاه أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: ”يجب ألّا يكسب بوتين الحرب، أنا على ثقة بذلك.. لن يكسبها“.

وأضاف أن الرئيس الروسي الذي باشر غزو أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ”لم يحقق أساسا أهدافه الإستراتيجية“، معتبرا أن ”اجتياح كل أوكرانيا يبدو الآن أبعد مما كان عليه عند بداية الهجوم“.

وهذا يفسر بالمقاومة ”الهائلة“ التي أبدتها القوات الأوكرانية، وبرد فعل الحلفاء الغربيين الذين فرضوا عقوبات غير مسبوقة على موسكو وساندوا كييف، على ما أكد شولتس.

وقال المستشار الألماني: ”لا نقوم بشيء يمكن أن يؤدي إلى دخول حلف شمال الأطلسي الحرب؛ لأن ذلك سيعني مواجهة مباشرة بين قوى نووية“.

وأضاف شولتس: ”إنما يقوم الأمر على إيصال الرسالة لبوتين بأنه لن يتمكن من إملاء شروط السلام، أوكرانيا لن تقبل بذلك ولا نحن“.

وتابع: ”بالنسبة لي، من الواضح أن بوتين لن يتفاوض بجدية بشأن السلام إلا إذا أدرك أنه لا يمكنه كسر مقاومة أوكرانيا“.

وتتركز المعارك حاليا في شرق البلاد، حيث يسعى الجيش الروسي بأي ثمن، للسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، بمزيد من الأسلحة الثقيلة لمجاراة قوة النيران الروسية.

ولم يتطرق شولتس مباشرة إلى الانتقادات للحكومة الألمانية التي اعتبرت بأنها كانت بطيئة جدا في إرسال أسلحة ثقيلة مثل دبابات قتالية، من قبل كييف وبعض دول أوروبا الشرقية مثل بولندا أو دول البلطيق.

وعبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن استيائه في جلسة أخرى في دافوس.

وقال: ”نثمن كل جهد بذلته الحكومة الألمانية لإيجاد أسلحة ثقيلة تخول أوكرانيا الدفاع عن نفسها“.

لكنه أضاف: ”لا أفهم لماذا هذا الأمر معقد لهذه الدرجة“.

من جانب آخر أكدت الولايات المتحدة، أن روسيا تهدف لإخضاع الأوكرانيين عبر إصدار قرار تسهيل إجراءات منح سكان خيرسون وزاباروجيا الجنسية الروسية.

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن هذا القرار ليس دليلا على حسن نية، أو على الرغبة في خوض مفاوضات من جانب روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد وقع قرارا بتسهيل إجراءات منح الجنسية الروسية، لسكان مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون الأوكرانيتين.