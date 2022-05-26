العثور على رجل وزوجته من المقاومة الأوكرانية مختبئين في مصنع آزوفستال

أعلن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، العثور على زوجين من المقاومة الأوكرانية في مصنع آزوفستال للصلب بمدينة ماريوبول.

وأضاف بوشيلين لوكالة إنترفاكس أن الرجل وزوجته استسلما دون أي مقاومة.

وأكد أن ”جميع سجناء آزوفستال محتجزون على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية“.

وفي الـ21 من مايو، أعلن بوشيلين أن 2439 شخصا استسلموا في آزوفستال، من بينهم 78 امرأة، كما أنه لم يستبعد وقتذاك بقاء بعض عناصر الجيش الأوكراني في المصنع.

وقال: ”كان لديهم ما يكفي من الطعام والماء، وكان لديهم أيضا ما يكفي من الأسلحة، كانت المشكلة هي نقص الأدوية، لا نستبعد إمكانية بقاء شخص ما، سيتم إجراء بحث شامل“.

وبدأ الجنود الروس في إزالة الألغام والحطام من أراضي مصنع آزوفستال، يوم الأحد، بعد استسلام القوات الأوكرانية التي تحصنت لأسابيع في المصنع المترامي الأطراف.

وشهدت عملية يوم الأحد في آزوفستال تفجير ألغام تحت السيطرة، وإزالة الحطام من المصنع باستخدام الجرافات العسكرية.

ومنح انتهاء القتال في ماريوبول، أكبر مدينة احتلتها روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في الـ24 من فبراير/ شباط، التحكم في طريق بري يربط شبه جزيرة القرم، مع البر الرئيس لروسيا وأجزاء من شرق أوكرانيا، تقع تحت سيطرة الانفصاليين.