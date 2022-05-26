وزير خارجية إيران: قد أجتمع مع فيصل بن فرحان في دولة ثالثة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده أحرزت تقدماً ”ضئيلاً“، ولكنه جيد في العلاقات مع السعودية، مرجحاً: ”قد أجتمع مع وزير الخارجية السعودي في دولة ثالثة، وفقاً لما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأشار، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، أن ”إيران والسعودية دولتان كبيرتان ومؤثرتان في المنطقة، ولم تقطع طهران العلاقات الدبلوماسية تمامًا مع الرياض“، وفقاً لقوله.

كما قال عبد اللهيان، إنه ”إذا كانت السعودية مهتمة بالعودة إلى علاقاتها مع إيران فنحن نرحب بذلك“.

وأضاف أن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف سياسة الضغط القصوى التي ينتهجها ضد إيران.

وأوضح: ”نحن جادون في التوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم ونبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة“.