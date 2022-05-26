مقتل جندي تركي في شمال العراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قتل جندي تركي، اليوم الخميس، خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تواجه أنقرة المتمردين الأكراد الأتراك كما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

بذلك يرتفع إلى ستة عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة، منذ الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، أن الجندي قتل على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين.

يشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ العام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم الكثير من المدنيين.

شنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم ”المخلب-القفل“ في نيسان/أبريل في شمال العراق.

كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين عن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان ”منطقة آمنة“ لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

وتنوي تركيا شن عملية ضد الأكراد في شمال سوريا، في فصل جديد في نزاع يتكرر منذ أربعة عقود، في خضم نقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يستعد لشن هجوم جديد في شمال سوريا سيتم ”دراسة تفاصيله الخميس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي“ الذي يشارك فيه مسؤولون عسكريون ومسؤولون عن أجهزة الاستخبارات.

في الأثناء، أرسلت ستوكهولم وهلسنكي دبلوماسيين إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، لرفع اعتراضات تركيا كعضو في الحلف لانضمامهما وتتعلق باستقبال البلدين للأكراد في المنفى.

وتنوي الرئاسة التركية تزويدهم بـ“الأدلة“ على أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون وبينهم السويد، منظمة إرهابية.

وأنقرة التي شنت ثلاث عمليات في سوريا منذ العام 2016 ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي قاتلت تنظيم داعش، تريد إنشاء ”منطقة آمنة“ بعرض 30 كلم على طول حدودها الجنوبية.

وستفصل هذه المنطقة العازلة تركيا عن الأراضي التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، علما أن وحدات حماية الشعب تلقت الدعم من الولايات المتحدة أثناء محاربتها تنظيم داعش.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا، يوم الثلاثاء، من شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مؤكدة أن ذلك سيعرض جنودا أمريكيين للخطر.

ويرى سادات إرجين كاتب الافتتاحية في صحيفة ”حرييت“ أن شن هجوم جديد في سوريا ”سيزيد الوضع تعقيدا“ مع الغرب.