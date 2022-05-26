باكستان.. عمران خان يلغي مسيرة لأنصاره ويحذر السلطات

ألغى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مسيرة احتجاجية لأنصاره، اليوم الخميس، بعد اشتباكات مع الشرطة أمام البرلمان مساء الأربعاء، لكنه حذر من أنهم سيعودون ما لم تدعُ السلطات إلى إجراء انتخابات في غضون ستة أيام.

وقال عمران خان إن التصويت على الثقة الذي أطاح به وأدى إلى تشكيل الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف في الشهر الماضي كان نتيجة مؤامرة أمريكية، وطالب بإجراء انتخابات جديدة لإظهار أنه يحظى بدعم شعبي.

وأضاف خان من على متن شاحنة بعد أن وصل هو والآلاف من أنصاره إلى إسلام اباد ”سأمنحكم ستة أيام. أعلنوا عن إجراء الانتخابات في غضون ستة أيام“، وأضاف أنه ينبغي حل البرلمان لإجراء الانتخابات الجديدة في يونيو حزيران.

وحذر خان الحكومة من أنه سينظم مسيرة جديدة إلى العاصمة إذا لم تلب مطالبه.

وكان خان حشد آلافا من أنصاره إلى إسلام اباد، بهدف السيطرة على جزء مهم من العاصمة حتى يستجيب شريف لمطلبه بإجراء انتخابات جديدة.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت الحكومة في وقت متأخر أمس الأربعاء بإزالة جميع الحواجز التي وضعتها الشرطة عند مداخل المدينة وتوفير مكان مفتوح لأنصار خان لتنظيم احتجاجهم.

لكن المتظاهرين لم يلتزموا بأوامر المحكمة، حيث وصل المئات إلى قلب العاصمة واشتبكوا مع الشرطة لعدة ساعات قبل دخول خان والجزء الأساسي من المسيرة المدينة.

ووصل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، يوم الأربعاء، إلى إسلام أباد، على رأس مسيرة ضمت الآلاف من أنصاره وتخللتها اشتباكات دارت في أماكن عدة بين المتظاهرين والشرطة التي كلفتها الحكومة بمنعهم من الوصول إلى العاصمة.

وأطاح البرلمان بعمران خان في الـ10 من نيسان / أبريل، بحجب الثقة عنه.

ويحاول حزبه ”حركة إنصاف“ منذ ذلك حشد الشارع لتصعيد الضغط على الحكومة الائتلافية الهشة لدفعها نحو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان نجم الكريكت السابق أعلن أنّه يعتزم تنظيم مسيرة طويلة باتجاه إسلام أباد الأربعاء، مؤكدا أنّ مناصريه لن يغادروا الشارع ما لم تدعُ الحكومة لانتخابات مبكرة، قبل الموعد المحدد في تشرين الأول/اكتوبر 2023.