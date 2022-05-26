تقرير: تصريحات بايدن بشأن الدفاع عن تايوان "شخصية" ‎‎

قال موقع ”اكسيوس“ الأمريكي، الخميس، نقلاً عن أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إن التصريحات التي أطلقها الرئيس جو بايدين بأن الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا ضد أي غزو صيني لتايوان كانت ”شخصية وليست إستراتيجية“.

وأشار مسؤولون في الحزب التابع لبايدن إلى أنهم يعتقدون أن تصريحات الرئيس كانت ”متعمدة، لكنها لم تعكس إستراتيجية دفاعية أمريكية“.

وقال الموقع، في تقريره ”خلال مقابلات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المقرّبين من الرئيس، أقر الكثير منهم بأنهم يعتقدون أن بايدن يعتقد شخصيا أن الولايات المتحدة يجب أن تتدخل عسكريا في حال غزو الصين لتايوان“.

وأوضح الموقع أن بايدن ألغى سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في ”الغموض الإستراتيجي“ بتصريحانه في العاصمة الكورية الجنوبية سيول الاثنين، وهي المرة الثالثة التي يدلي فيها بمثل هذه التعليقات، مشيرة إلى أنه في كل مرة تراجع البيت الأبيض عن تلك التصريحات وأن تعليقاته لم تكن تحولًا كبيرًا في السياسة.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن بايدن أوضح تصريحاته، وقال للصحافيين إن سياسة واشنطن ”لم تتغير إطلاقا“، فيما اعتبر الموقع أن لدى الولايات المتحدة سياسة طويلة الأمد تتمثل في ”الغموض الإستراتيجي“ عندما يتعلق الأمر بتايوان.

وبحسب الموقع، تعترف الولايات المتحدة بأن الصين تعتبر تايوان جزءًا من ”صين واحدة“ بينما تعارض أيضًا أي محاولات لتغيير وضعها الديمقراطي بالقوة.

ونقل الموقع عن السيناتور جون تستر قوله ”بايدن يؤمن بذلك تمامًا إنه يؤمن بما يقوله ليس هناك مشكلة في قول الحقيقة، أليس كذلك؟“.

وبدوره، قال السناتور كريس كونز إن رد بايدن على ذلك السؤال قد يكون مختلفًا إذا كان سيناتورًا وليس رئيسًا: ”عليك أن تسأله كمجرد عضو في مجلس الشيوخ، لكنه ليس مجرد عضو في مجلس الشيوخ“.

وأضاف كونز ”أعتقد أن الرئيس كان يعيد التأكيد ببساطة على شيء يعتقده الكثير منا، وهو أنه سيكون من غير المقبول للصين أن تحاول حل وضع تايوان بالقوة“.

وفي تغريدة على ”تويتر“ رأى السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن ”بايدن على حق وأن الردع الموثوق به يتطلب الشجاعة والوضوح وديمقراطية تايوان النابضة بالحياة تستحق دعمنا الكامل“.

وفي تعليق آخر كتب السناتور ليندسي جراهام قائلا ”تصريح الرئيس بايدن بأنه إذا جاء الضغط لدفع الولايات المتحدة إلى الدفاع عن تايوان ضد الصين الشيوعية هو الكلام الصحيح وهذا الشيء الصحيح الذي يجب قوله وفعله“.