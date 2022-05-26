مسؤول انفصالي: احتجاز ‭ ‬8آلاف أسير أوكراني في لوغانسك ودونيتسك

نقلت وكالة تاس للأنباء عن روديون ميروشنيك المسؤول في لوغانسك قوله، اليوم الخميس، إن عدد أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اللتين تساندهما روسيا والمعلنتين من جانب واحد يبلغ نحو ثمانية آلاف أسير.

وأضاف ميروشنيك: ”هناك الكثير من الأسرى، يوجد بالطبع عدد أكبر منهم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن لدينا أيضا ما يكفي، والآن يبلغ العدد الكلي حوالي ثمانية آلاف، إنه عدد كبير، والمئات حرفيا يضافون كل يوم“.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا ”ولو غدا“ ودعا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في وقت متأخر من يوم الاثنين: ”تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول“.

وأضاف: ”من المهم.. الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي.. وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس“.

وقال زيلينسكي: ”لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا“.

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و“العديد والعديد من البلدان“ في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.