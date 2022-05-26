صحف عالمية: هجوم روسي شامل للسيطرة على دونباس.. وأمريكا عاجزة عن حظر السلاح الفردي

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس آخر تطورات الحرب في أوكرانيا، وسط حديث عن هجوم روسي ”شامل“ للسيطرة على منطقة دونباس وتطويق القوات الأوكرانية، فيما كشفت تقارير عن عرض روسي لإنهاء حصار البحر الأسود مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وناقشت صحف أخرى تداعيات حادث إطلاق النار الجماعي في ولاية تكساس الذي راح ضحيته 21 شخصاً، يبنهم 19 طفلاً، في ظل تقارير تتحدث عن ”فشل“ واشنطن في السيطرة على مبيعات الأسلحة.

هجوم روسي شامل

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق أمس الأربعاء، في إطار هجوم شامل للسيطرة على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا“، مشيرة إلى أن ”القوات تحرز تقدما كبيرا، لكنها تكبدت خسائر فادحة“.

ووصفت الصحيفة وضع القوات الأوكرانية في معركة دونباس بـ“المأساوي“، بعدما صعدت موسكو من هجماتها لتطويق مدينتين رئيسيتين في شرق أوكرانيا، حيث تركز القتال حول مدينتي سفرودونتسك وليسيكانسك على جانبي نهر سيفيرسكي دونتس، موضحة أن ”المدينتين من بين الأجزاء الشرقية من دونباس التي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها“.

وأشارت الصحيفة إلى حديث حاكم مقاطعة لوهانسك، سيرهي هايداي، مع التلفزيون الأوكراني أمس، حيث أكد أن ”الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك مريع“، موضحا أن ”القصف على المدينة كان عنيفًا لدرجة أن المدينة يمكن أن تتحول قريبًا إلى أنقاض“.

وقالت الصحيفة إن ”القوات الروسية تحرز تقدما ملحوظا في دونباس، لكنها تدفع ثمنا باهظا مقابل المكاسب التي حققتها، حيث يرسل الكرملين وحدات من جنوب أوكرانيا للقتال هناك، مع فقدان الكثير من الجنود الذين يواجهون مقاومة أوكرانية“.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا أمس لتمكين سكان ”المناطق المحتلة“ في منطقتي زاباروجيا وخيرسون في جنوب أوكرانيا، من التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية.

ويخضع جزء من جنوب أوكرانيا، بما في ذلك جميع خيرسون وأغلبية منطقة زاباروجيا، للحكم العسكري الروسي منذ أوائل آذار/مارس.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أن ”تقييم العمليات العسكرية الروسية من قبل المحللين الغربيين يشير إلى أنه بدلا من تطويق القوات الأوكرانية في عملية واحدة شاملة ومرهقة، تحاول موسكو تقسيم الأراضي التي تسيطر عليها كييف“.

وقالت: ”يبدو أن روسيا نشرت (قوات عالية التدريب) مما يسمى بـ(مجموعة المناورة العملياتية) لقيادة العملية حول سيفيردونستسك، مع دعم جوي للهجوم، مع الاستفادة من خطوط إمداد أفضل في منطقة لوهانسك“.

وأضافت الصحيفة: ”حاصرت القوات الروسية السفن التي كانت تصدر الحبوب الأوكرانية وزيت عباد الشمس عبر البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم وتهديد الأرواح“.

تصدير الغذاء مقابل رفع العقوبات

ذكرت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية أن ”روسيا أعربت عن استعدادها السماح لأوكرانيا بتصدير الغذاء وإنهاء حصارها لموانئ البحر الأسود، مع تنامي المخاوف بشأن نقص الغذاء العالمي بسبب الحرب“.

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، قوله لوكالة أنباء ”إنترفاكس“ الروسية، إن ”بلاده مستعدة لتوفير ممر آمن للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا“، مضيفا: ”نحن دائما على استعداد للحوار مع كل أولئك الذين يسعون إلى حل سلمي لجميع المشاكل“.

وأضاف رودنكو: ”قلنا مرارًا وتكرارًا في هذه النقطة إن حل مشكلة الغذاء يتطلب مقاربة شاملة، بما في ذلك رفع العقوبات التي تم فرضها على الصادرات الروسية والمعاملات المالية.. ويتطلب ذلك أيضًا إزالة الألغام من الجانب الأوكراني من جميع الموانئ التي ترسو فيها السفن“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الغزو الروسي لأوكرانيا أثار أزمة غذاء عالمية حذرت الأمم المتحدة من أنها قد تؤدي إلى تجويع الملايين وتؤدي إلى اضطرابات مدنية في البلدان المعرضة للجوع، بعدما أغلقت موسكو الموانئ الأوكرانية، وأوقفت الصادرات من أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم“.

ووفقا للصحيفة، جاءت تصريحات رودنكو، في وقت تجري فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات أزمة مع أوكرانيا، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بفتح ”قنوات تضامن“ مع أوكرانيا لنقل صادرات الحبوب على طول الطرق البرية مع الدول الأعضاء المجاورة، وبعد اتهام رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لروسيا بأنها تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح له تداعيات عالمية.

أمريكا.. و“فشل“ السيطرة على السلاح

رأت صحيفة ”الغارديان“ أن ”الولايات المتحدة دائما ما تفشل في السيطرة على مبيعات الأسلحة التي تسببت في حوادث إطلاق نار راح ضحيتها العديد من الأشخاص، كان آخرها مصرع 19 طالبا وشخصين بالغين في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية تكساس“.

وقالت الصحيفة إنه ”على الرغم من مئات عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة كل عام، فشل الكونغرس مرارًا وتكرارًا في تمرير تشريعات رئيسية تتعلق بالحد من الأسلحة“، مشيرة إلى أن ”العوائق التي تحول دون سن قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة عديدة ومهمة، لكن النشطاء يقولون إنهم لن يستسلموا حتى يتم إجراء التغيير“.

وذكرت الصحيفة: ”حدد دعاة مكافحة الأسلحة خطة شاملة تتضمن فرض عمليات فحص الخلفية لجميع عمليات شراء الأسلحة، بما في ذلك تلك التي يشرف عليها بائعون غير مرخص لهم عبر الإنترنت أو في عروض الأسلحة، وفرض فترة انتظار بعد أن يشتري شخص ما سلاحًا ناريًا“.

وتابعت: ”دعا المدافعون أيضًا إلى توسيع القيود المفروضة على الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على أسلحة بشكل قانوني.. وأكدوا أن الأشخاص المسيئين والمدانين بجرائم الكراهية والأشخاص المصابين بأمراض عقلية والذين يشكلون خطرا على السلامة، يجب منعهم من شراء أسلحة نارية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”هنالك انقساما بشأن فرض قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح“، وقالت: ”قد ينبع بعض هذا التردد من حقيقة أن عشرات الملايين من الأمريكيين يمتلكون أسلحة بأنفسهم، حيث يعيش 4 من كل 10 أمريكيين في منزل به مسدس“، وفقًا لمسح أجراه مركز ”بيو“ للأبحاث عام 2021.

وقالت: ”حاول الديموقراطيون في الكونغرس مرارًا وتكرارًا تعزيز قوانين الأسلحة التي يمكن أن تساعد في تقليل عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في أمريكا، لكن مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب لديها حاليًا فرصة ضئيلة جدًا لتمريرها في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي“.

وأضافت: ”من المرجح أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بتعطيل أي تشريع مقترح للسيطرة على الأسلحة، ولا يملك الديموقراطيون 60 صوتًا ضروريًا لدفع هذه القوانين“.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أنه كثيرًا ما يقابل إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء العالم برد مشترك وحازم؛ حيث يفرض المسؤولون قيودًا جديدة على ملكية الأسلحة، مشيرة إلى أنه ”كلما أصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية نادرة، تميل جرائم القتل والانتحار إلى الانخفاض أيضًا“.

وقالت الصحيفة إن ”الولايات المتحدة لا تزال هي البلد الوحيد المتقدم الذي يرفض باستمرار الرد على تلك الأحداث بقوانين مشددة بشأن الأسلحة“.