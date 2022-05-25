واشنطن ستطلب التصويت في الأمم المتحدة على تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت في ”الأيام المقبلة“ على مسعى تقوده الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية.

وبحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“، أضاف المسؤول: ”إن العقوبات ستشمل حظر التبغ وقطع صادرات النفط إلى بيونغ يانغ، وإدراج مجموعة لازاروس للتسلل الإلكتروني على القائمة السوداء“.

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ، الأربعاء، منها صاروخ يعتقد أنه أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، في أحدث حلقة في سلسلة إطلاق الصواريخ. وجاء ذلك بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلته إلى آسيا.

في السياق ذاته، كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر الشرق ثلاثة صواريخ بالستية أحدها عابر للقارّات، في سلسلة تجارب أجرتها، صباح الأربعاء، غداة زيارة قام بها الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان سابق إنّ ”الصاروخ البالستي الأول (صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض) بلغ مداه حوالي 360 كلم ووصل إلى ارتفاع حوالي 540 كلم“.

وأضافت أنّ الصاروخ البالستي الثاني ”وصل إلى ارتفاع 20 كلم واختفى أثره“، والثالث هو صاروخ بالستي قصير المدى اجتاز حوالي 760 كلم على ارتفاع حوالي 60 كلم.

وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ أحد هذه الصواريخ البالستية سلك ”مساراً غير اعتيادي“.

وتعمل بيونغ يانغ على تطوير تكنولوجيات تسمح للصواريخ بالمناورة من خلال تغيير مسارها بعد إطلاقها، بما في ذلك خصوصاً ”تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي“، مما يزيد من صعوبة اعتراض هذه الصواريخ من جانب منظومات الدفاع الجوي.

وإثر هذه التجارب الصاروخية الثلاثة، عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعاً أعلن في أعقابه أنّ ”إطلاق كوريا الشمالية بصورة متتالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات مفترضاً وصاروخين بالستيين قصيرى المدى، اليوم، هو عمل غير قانوني يمثّل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي“.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليابان، بعد رحلته الأولى إلى آسيا كرئيس.