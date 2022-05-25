زيلينسكي يأمر بإنهاء سفر الروس إلى أوكرانيا بدون تأشيرة

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة دخول، مشيرا إلى ضرورة تشديد الأمن على الحدود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وقال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماسا قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.

وأضاف: ”على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية. أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس“.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر. ولم يقدم تفاصيل.

وكان الرئيس الأوكراني قال، يوم الاثنين الماضي، إنه مستعد للقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضية واحدة هي إنهاء الحرب، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأضاف زيلينسكي، مخاطبا المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عبر رابط بالفيديو، أن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا صار أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دلائل على إساءة معاملة الروس للمدنيين في المناطق التي احتلوها.

واعتبر أن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، والتي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى والمصابين.

ووصل القتال بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية إلى أطراف مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسة شرق أوكرانيا، حسبما قال حاكم المنطقة، الأربعاء، واصفًا القتال بأنه ”صعب جدًا“، بحسب ”فرانس برس“.

وقال حاكم لوغانسك ”سيرغي غيداي“ في إعلان على شبكات التواصل الاجتماعي: ”تقدّمت القوات الروسية بشكل كافٍ لتصبح قادرة على إطلاق قذائف هاون.. جرى قتال، أمس، في الضواحي“.

وخطط الجيش الروسي لمسار بطيء ولكنه ثابت في عمق منطقة دونباس، شرق أوكرانيا، منذ سحب القوات من مناطق وسط البلاد وشماله، لتعزيز الجهود العسكرية في الشرق.

وتخضع سيفيرودونيتسك، التي كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ 100 ألف نسمة تقريبًا، لقصف روسي متواصل منذ أسابيع، وهي من بين المراكز الحضرية الرئيسة في منطقة دونباس الصناعية المدرجة على قائمة أهداف روسيا العسكرية.

وأضاف غيداي: ”سيكون، الأسبوع المقبل، حاسمًا“، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن هدف روسيا هو ”الاستيلاء على منطقة لوغانسك بأي ثمن“.

وفي مقطع فيديو نُشر في وقت لاحق، الأربعاء، قال إن روسيا سيطرت حتى الآن على ”نحو 95%“ من منطقة لوغانسك. وتابع: ”هناك وابل من القصف“.

لكن السلطات الأوكرانية لا تزال قادرة على إرسال مساعدات إنسانية، وتنظيم عمليات إجلاء من سيفيرودونيتسك، بحسب قوله.