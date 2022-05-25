رغم "تودد" البلدين.. تركيا تعرقل انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"

أكدت تركيا، يوم الأربعاء، أن عملية انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لن تمضي قُدمًا ما لم تتم معالجة مخاوف أنقرة الأمنية، في محادثات مع ممثلين عن الدولتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين للصحفيين بعد لقاء ممثلين سويديين وفنلنديين في العاصمة أنقرة: ”نقلنا رسالتنا بعبارات واضحة جدًا، ومفادها أن العملية لن تمضي قُدمًا ما لم تُعالج مخاوف تركيا الأمنية من خلال خطوات ملموسة، وضمن جدول زمني معين“.

وأضاف كالين: ”أبلغونا أنهم يتفهمون مخاوف تركيا الأمنية، لكننا سنرى الخطوات التي سيتخذونها“، مضيفًا أن ”الحوار سيستمر“، منوهًا إلى أنه ”يرى موقفًا إيجابيًا بشأن رفع العقوبات عن الصناعة الدفاعية“.

وتابع: ”لا نعتقد أنه من المناسب أن يفرض الحلفاء عقوبات على بعضهم البعض من شأنها إضعاف الحلف، وإسعاد الأعداء“.

وفرضت السويد حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى تركيا، منذ 2019، بسبب هجوم أنقرة العسكري في سوريا.

وعارضت تركيا العضو في الحلف الأطلسي طلبَي انضمام السويد وفنلندا المجاورة لعضوية الحلف، وسط اتهامها الدولتين الإسكندنافيتين بتقديم ملاذ آمن لمجموعات كردية مسلحة.

وقدمت ستوكهولم، وهلسنكي، طلبيهما للانضمام إلى الحلف الأطلسي، الأسبوع الماضي، في انعطافة بعد أن اعتمد البلدان نهج عدم الانحياز العسكري لعقود، وذلك إثر ارتفاع الدعم السياسي والعام لطلب العضوية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن الطلبين يواجهان مقاومة من تركيا العضو في الحلف التي هددت بعرقلتهما، في حين يجب أن يوافق أعضاء الناتو بالإجماع على أي عضوية.

وتتهم أنقرة، ستوكهولم، على وجه الخصوص، بتوفير ملاذ آمن لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي أدرجته تركيا وحلفاؤها الغربيون على قائمة الجماعات الإرهابية.

وتحاول كل من السويد، وفنلندا، إثناء تركيا عن رفضها انضمام البلدين الإسكندنافيين إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك عبر تصريحات رسمية صدرت عن حكومتيهما.

ونفت السويد، يوم الثلاثاء، تقديم أي ”مساعدة مالية أو دعم عسكري“ للجماعات أو الكيانات الكردية في سوريا، وأكدت وزيرة الخارجية آن ليندي لصحيفة ”أفتون بلاديت“، أن ”السويد مانح إنساني رئيس للأزمة السورية من خلال المخصصات العالمية للجهات الفاعلة الإنسانية“.

وفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو: ”نتفهم أن تركيا لديها بعض المخاوف الأمنية الخاصة بها فيما يتعلق بالإرهاب، وما إلى ذلك“.