وزير خارجية أوكرانيا يتهم الناتو بأنه لا يفعل شيئا حيال الغزو الروسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، حلف شمال الأطلسي بـ ”عدم فعل أي شيء“ في مواجهة الغزو الروسي لبلاده، وأشاد من ناحية أخرى بـ ”القرارات الثورية“ للاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: ”نحن ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانبًا ولا تفعل شيئًا على الإطلاق“.

وأكد أنه في بداية الحرب في 24 شباط/فبراير كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه ”قوة“ والاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة ”تعرب فقط عن مخاوفها“. وقال: ”لكن الحرب أسقطت الأقنعة“.

وأضاف: ”رأينا قرارات ثورية اتخذها الاتحاد الأوروبي، لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها“. إن تطلعات أوكرانيا ”الأورو-أطلسية“ نص عليها الدستور، لكن السلطات تعتبر انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي أولوية.

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 15 آذار/مارس أن ”علينا الاعتراف“ بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وقال: ”أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته“.

ميدانيا، يواصل الجيش الروسي تقدّمه في شرق أوكرانيا حيث تقرّ كييف بأن الوضع ”صعب جدًا“ بالنسبة لقواتها، في حين تتحدث موسكو عن هجوم طويل الأمد وتحاول تعزيز قبضتها على الأراضي التي سيطرت عليها جنوبًا.

وبلغت المعارك مع القوات الروسية محيط مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا حيث يبدو الوضع ”صعبًا جدًا“، وفق ما أعلن حاكم المنطقة سيرغي غايداي عبر تلغرام.

ويحاول الروس جاهدين تضييق الخناق على منطقة لوغانسك، حيث ”يتقدمون من كل الجهات في آن“، وفق غايداي.

وكانت موسكو قررت تكثيف هجومها في منطقة دونباس، التي تضم لوغانسك ودونيتسك، حيث يواجه الأوكرانيون صعوبة في الدفاع عنها بعدما تمكنوا من إبعاد القوات الروسية من أكبر مدينتين في البلاد، كييف وخاركيف (شمال شرق).

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الثلاثاء، بأن ”الوضع في دونباس صعب جدا“، مضيفا أن الروس ”يريدون تدمير كل شيء“.

وطالب، صباح الأربعاء، خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، ”بدعم من أوروبا موحدة“، مندّدًا بغياب ”وحدة الصف“ بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لبلاده.