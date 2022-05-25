نتنياهو يقود مفاوضات الليكود مع أحزاب في الائتلاف لتشكيل حكومة بديلة‎

كشف أوري مكليف، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ”يهوديت هتوراة“، عن مفاوضات يجريها حزب ”الليكود“ الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو مع أحزاب في الائتلاف الحكومي لتشكيل حكومة بديلة عن الحكومة الحالية.

وقال مكليف، اليوم الأربعاء، إن ”بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل حكومة تقوم على تناوب يقودها الليكود، وأكد أنه لن يؤخر تشكيل الحكومة مرة أخرى“، وفق ما أوردته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وأضاف مكليف: ”لكن المسألة مرتبطة بمن يبدأ برئاسة الوزراء، ومن يكفل تحقيق اتفاق التناوب“، لافتًا إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات حتى اللحظة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع بالقول: ”تحدثت مع مسؤولين وشخصيات مركزية في حزب الليكود ممن يديرون المفاوضات، وأكدوا لي إجراء مباحثات مع أحزاب في الائتلاف الحكومي لتشكيل حكومة جديدة“، مؤكدًا أن هناك أحزابًا يمينية لديها القدرة على تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي.

ولمّح مكليف، إلى إمكانية التفاوض مع حزب ”أمل جديد“ الذي يتزعمه وزير القضاء جدعون ساعر، وحزب ”أزرق أبيض“ الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس، ووزيرة الداخلية عن تحالف ”يمينا“ أيليت شاكيد.

وأكمل: ”الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الحالي حول من سيفككه؛ اليمين ليكون يائير لابيد رئيسًا للوزراء، أم اليسار ليحتفظ نفتالي بينيت بالمنصب“، مشددًا على أن النظام السياسي الإسرائيلي لا يقترب من انتخابات جديدة للكنيست.

وشدد مكليف، على أن ”حزب الليكود يعتبر أيضًا أن الانتخابات مقامرة“، في إشارة منه لرفض المعارضة الإسرائيلية فكرة الانتخابات.

بدوره، لم ينفِ حزب ”الليكود“ إجراء محادثات مع أحزاب من الائتلاف الحكومي، لكنه شدد على عدم وجود موافقة فيما يتعلق بتبادل منصب رئيس الوزراء، وفق الصحيفة العبرية.

وقال ”الليكود“: ”البديل الوحيد هو حكومة وطنية قوية بقيادة نتنياهو لتحل محل حكومة بينيت ولابيد الضعيفة“.

وفي السياق، قال عضو الكنيست عن حزب ”الليكود“ ميكي زوهار، في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”ائتلاف دون نتنياهو كرئيس للوزراء لن يتم تشكيله، وأقترح على الذين يفحصون ذلك عدم إضاعة وقتهم“.

الجدير ذكره، أن الائتلاف الحكومي يحظى بدعم 60 عضو كنيست من أصل 120، حيث يمكن للمعارضة الإسرائيلية إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة بديلة في حال وافق أي عضو من الائتلاف للانضمام لحكومة بقيادة ”الليكود“.