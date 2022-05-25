للمرة الأولى.. بوتين يتفقد جنودا جرحى أصيبوا في أوكرانيا

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، جنوداً جرحى أصيبوا في الحملة العسكرية في أوكرانيا، ووصفهم بأنهم ”أبطال“، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أن دفع بقواته إلى الجارة الموالية للغرب، بحسب ”فرانس برس“.

وقال في اجتماع مع مسؤولين حكوميين بعد الزيارة: ”هؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون بعافيتهم وحياتهم من أجل أهالي وأطفال دونباس (شرق أوكرانيا)، من أجل مصلحة روسيا، كلهم أبطال“.

وقبلها، ظهر بوتين في مشاهد بثها التلفزيون الروسي برداء طبي أبيض، متحدثاً مع عدد من الجنود بشأن بلداتهم وأوضاعهم العائلية. وكان الجنود يقفون بالقرب من أسرتهم ولم تظهر إصاباتهم.

وقال بوتين لجندي يرتدي ملابس النوم إن طفله البالغ 9 سنوات ”سيكون فخورا بوالده“.

وكان وزير الدفاع سيرغي شويغو حاضراً أيضاً. ولا تتحدث روسيا إلا قليلاً عن الخسائر البشرية للصراع في أوكرانيا.

وتم نشر أحدث الأرقام في 25 مارس/ آذار الماضي، وحينها اعترف الجيش الروسي بمقتل 1351 جنديًا وجرح 3825.

وكان المتحدث باسم الرئيس قد أشار في وقت سابق إلى أن هذا اللقاء مع الجنود، مع دخول الهجوم في أوكرانيا شهره الرابع، لا يشير إلى ”مرحلة جديدة“.

وقال دميتري بيسكوف: ”ببساطة، جدول مواعيده يسمح له بالذهاب شخصيًا“.

وتقول روسيا إن هجومها على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط الماضي، يهدف إلى حماية السكان الناطقين بالروسية من الإبادة و“اجتثاث النازية“ من البلاد.

كذلك أكدت السلطات الروسية أنّ غزوها يسير كما هو مخطط له، في حين تراجعت موسكو عن هجومها على كييف في نهاية مارس/ آذار الماضي، وركزت عملياتها في الشرق، بعدما واجهت مقاومة أوكرانية شرسة.

ويتقدم الجيش الروسي بصعوبة كبيرة، رغم القتال العنيف، ما يشير إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

وألمح كل من وزير الدفاع الروسي ورئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف إلى أنه سيتعين على موسكو خوض معركة طويلة في أوكرانيا لتحقيق الأهداف.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يتم بموجبه تطبيق إجراءات مبسطة لحصول سكان منطقتي زابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا على الجنسية الروسية.

وينص المرسوم على أن ”جميع سكان منطقتي زابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مبسطة وفقا للجزء الثامن من المادة الـ14 من القانون الاتحادي الصادر في الـ31 من مايو 2002“.

وجاء في المرسوم أيضا ”يجب أن يتم النظر في طلبات قبول جنسية الاتحاد الروسي للمتقدمين، واعتماد قرارات بشأنها في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات“.