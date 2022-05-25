استباقا لمسيرة الأعلام.. الشرطة الإسرائيلية ترفع حالة التأهب في القدس

رفعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حالة التأهب بين عناصرها، في إطار الاستعداد لمسيرة الأعلام التي تنطلق يوم الأحد المقبل في مدينة القدس، كما اعتقلت حوالي 100 فلسطيني من مناطق مختلفة في مدينة القدس خططوا لتنفيذ أعمال ”عنف“ خلال المسيرة.

وأمر قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي برفع مستوى التأهب في مدينة القدس، والمدن المختلطة في جميع أنحاء إسرائيل قبل المسيرة المقررة يوم الأحد، والتي ستمر في باب العامود الذي يكتظ بالفلسطينيين.

وذكر موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ العبري أنه تم رفع مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له في القدس، حيث من المقرر أن تنطلق المسيرة، وفي المدن التي يسكنها عدد كبير من اليهود والعرب على حد سواء.

وأمر شبتاي بتقليص الإجازات إلى حد كبير لشرطة الحدود وإلغاء الدورات التدريبية، حتى يتم نشر القوات بدلاً من ذلك.

وسيتم استدعاء ثلاث كتائب من الشرطة، وسيتم إصدار أوامر لبقية قوات الاحتياط التابعة للشرطة الإسرائيلية لتكون جاهزة لعملية انتشار محتملة في القدس.

وقال الموقع إن ”المسؤولين يخشون تكرار أعمال العنف التي أحاطت بمسيرة العلم السنوية في القدس العام الماضي، والتي تجتذب بشكل عام الآلاف من الإسرائيليين المتشددين الذين يسيرون عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة للوصول إلى حائط البراق للاحتفال بالذكرى السنوية لتوحيد المدينة في عام 1967“.

وأوضح الموقع أن ”الشرطة الإسرائيلية سمحت بالمشاركة في الجزء التابع للأحياء الإسلامية الفلسطينية بالبلدة القديمة في القدس لحوالي 16 ألف شخص فقط“.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن حوالي 3000 شرطي سينتشرون لتأمين المسيرة، بينما سينتشر آلاف آخرون حول المدينة ومواقع أخرى، بما في ذلك المدن المختلطة.

وأضاف البيان أن ”عدد الضباط الإسرائيليين الذين سيقومون بحراسة مسيرة الأعلام سيكون أقرب إلى 2000“.

وأشارت الشرطة إلى أن ”عدداً من الأحداث الأخرى سيتم تأمينها في الأيام المقبلة“، بما في ذلك مهرجان الطلاب طوال الليل، وحج اليهود إلى النبي صموئيل في الضفة الغربية خارج القدس، الأمر الذي سيتطلب إغلاق طرق إضافية في المدينة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشرطة في بيانها أن ”مهمتنا الرئيسة هي ضمان أن أحداث يوم القدس يمكن أن تستمر بشكل صحيح وآمن مثل كل عام“.

من جهة أخرى، ذكرت القناة ”12“ العبرية أنه من المتوقع أن توافق الشرطة الإسرائيلية على طلب عضو الكنيست إيتمار بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى الأحد المقبل، لكن هذه الموافقة مرهونة بتقييم الوضع بعد التأكد أن زيارته لا تعرض سلامته أو سلامة المستوطنين للخطر.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من إقامة مسيرة الأعلام، مشددة على أن ذلك سيقابل بتصعيد كبير في المنطقة.