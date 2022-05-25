قتلى وجرحى في تفجير ثلاث حافلات صغيرة في أفغانستان

قال متحدث باسم حاكم إقليمي إن ثلاثة انفجارات دمرت سيارات ركاب في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، فيما أكدت السلطات وقوع انفجار آخر في العاصمة الأفغانية.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم قائد إقليم بلخ لرويترز إن الانفجارات في الإقليم الشمالي أسفرت أيضا عن إصابة 15 شخصا.

وأفاد متحدث باسم قائد العاصمة كابول بأن انفجارا آخر وقع في مسجد بالمدينة مساء الأربعاء، مضيفا أن شخصين على الأقل أصيبا.

وقال مستشفى الطوارئ في كابول في تغريدة على تويتر إنهم استقبلوا خمس جثث نتيجة الانفجار وأكثر من عشرة جرحى.

وفي أبريل/نيسان الماضي، تعرضت مدينة مزار شريف لهجمات عنيفة استهدف أحدهما أحد أكبر وأقدم المساجد في قلب المدينة للطائفة الشيعية أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص وإصابات العشرات بجروح، كما تعرضت مدينتي ننجرهار وقندوز إلى هجمات من قبل تنظيم داعش.

وتسيطر طالبان على أفغانستان منذ منتصف آب/أغسطس الماضي وذلك بعد إنسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد.

وتشهد أفغانستان بين الحين والآخر هجمات وانفجارات وحوادث أمنية، فيما تلقي طالبان باللوم في معظم التفجيرات تنظيم داعش المتطرف.

وكان تنظيم داعش ولاية خراسان، قد أعلن في الفترة الماضية عن مسؤوليته عن عدة هجمات وقعت في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وكانت حركة طالبان أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، عن تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة برئاسة القيادي البارز في الحركة الملا محمد حسن آخوند، ولم تعترف أي دولة حتى الآن رسميًا بحركة طالبان في أفغانستان.