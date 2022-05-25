أمريكا: احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني ضعيفة

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، روب مالي، الأربعاء، إن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 ضعيفة في أحسن الأحوال، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على أي تصعيد إيراني مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وأضاف مالي في شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونغرس: ”ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال“، في إشارة للمحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا التي توقفت في مارس/آذار الماضي.

ولفت إلى أنه ”إذا تعذر إحياء الاتفاق، فإن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة فرض عقوباتنا وتشديدها والرد بقوة على أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين“.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في 2015، حدت طهران من برنامجها النووي بما يصعب عليها الحصول على قنبلة نووية، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، ولطالما قالت طهران إن برنامجها للأغراض السلمية فقط.

وتراجع الرئيس الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في انتهاك القيود النووية بعد عام. وسعى الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق لكن ليس من الواضح ما إذا كانت المحادثات غير المباشرة في فيينا قد تُستأنف.

وفي تصريحات معدة ليدلي بها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، انتقد مالي قرار ترامب قائلا إن ”هذا لم يسفر عن قيود أطول أمدا وأقوى على برنامج إيران بل تركها أقصر أمدا وأضعف“.

وانتقد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق، وقالوا إن عليها عمل المزيد لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، لا سيما إلى الصين.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران اتفقتا، مارس/آذار الماضي، على خطة مدتها 3 أشهر لتسوية المسألة، التي كانت مصدر توتر بين إيران والقوى الغربية خلال مفاوضات أوسع تهدف إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي.

وفي جلسة نقاشية بمنتدى دافوس، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه من الصعب تخيل أي اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، في حين لم تتلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن إجابات مُرضية بشأن هذه القضية.