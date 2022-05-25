إيران تؤكد احتجاز اليونان إحدى سفنها وتصف الحادثة بـ"القرصنة"

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران وذلك على خلفية قيام السلطات اليونانية باحتجاز سفينة إيرانية بحسب بيان رسمي.

وكانت هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، قيام السلطات اليونانية باحتجاز سفينة ترفع العلم الإيراني، معتبرة ما حدث يمثل ”قرصنة يونانية“.

وذكرت الهيئة الإيرانية الحكومية في بيان لها نشرته وكالة أنباء ”مهر“، إن ”اليونان أوقفت سفينة إيرانية كانت قد لجأت إلى سواحل البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، وبالتنسيق مع الأمريكيين استولت على نفطها“.

وقالت الخارجية في بيان لها نشره الموقع الرسمي إنها استدعت القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (بسبب غياب السفير)، وذلك على خلفية استيلاء قوات خفر السواحل اليونانية على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت بالقرب من المياه اليونانية.

ووفق البيان، فقد أكد رئيس إدارة شؤون دول البحر الأبيض المتوسط في وزارة الخارجية الإيرانية خلال استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية، على قيام الحكومة اليونانية بالالتزامات الدولية بسبب التوقف الطارئ للسفينة الإيرانية؛ بسبب عيوب فنية.

وقال المسؤول الإيراني إن ”استسلام حكومة اليونان للضغط الأمريكي غير القانوني وأمر غير مقبول ومدان“، مضيفا: ”ما حدث للسفينة الإيرانية هو مثال على السرقة الدولية، وهي مسؤولية الحكومة اليونانية“.

وأضاف: ”إن الجمهورية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن والملاحة البحرية“.

ووفق وزارة الخارجية الإيرانية، فإن القائم بأعمال السفارة اليونانية أكد خلال الاجتماع أنه ”سينقل على الفور احتجاج واستياء الحكومة الإيرانية إلى حكومته“.

وكان مسؤولون يونانيون قد قالوا في وقت سابق إن محكمة في أثينا سمحت بالاستيلاء على حمولة السفينة ”لانا“، التي ترفع العلم الروسي وتحمل شحنة نفط إيرانية، والتي أوقفت في جزيرة كريستوس اليونانية في نيسان أبريل الماضي، مؤكدين أن الترتيبات جارية لنقل حمولة السفينة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أن ”الحجز في الأساس تم بناء على طلب الأمريكيين؛ لأن الشحنة كانت قادمة من دولة خاضعة للعقوبات (إيران) وتم نقلها على متن سفينة خاضعة للعقوبات (روسيا)“.