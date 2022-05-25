رغم التحذيرات الأمريكية.. تركيا ترفض التراجع عن هجوم جديد في سوريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تنوي تركيا شن عملية ضد الأكراد في شمال سوريا، في فصل جديد في نزاع يتكرر منذ أربعة عقود، في خضم نقاش حول انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أنه يستعد لشن هجوم جديد في شمال سوريا سيتم ”دراسة تفاصيله غدا الخميس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي“ الذي يشارك فيه مسؤولون عسكريون ومسؤولون عن أجهزة الاستخبارات.

في الأثناء، أرسلت ستوكهولم وهلسنكي دبلوماسيين إلى أنقرة، اليوم الأربعاء، لرفع اعتراضات تركيا كعضو في الحلف لانضمامهما وتتعلق باستقبال البلدين للأكراد في المنفى.

وتنوي الرئاسة التركية تزويدهم بـ“الأدلة“ على أنشطة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون وبينهم السويد، منظمة إرهابية.

وأنقرة التي شنت ثلاث عمليات في سوريا منذ العام 2016 ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي قاتلت تنظيم داعش، تريد إنشاء ”منطقة آمنة“ بعرض 30 كلم على طول حدودها الجنوبية.

وستفصل هذه المنطقة العازلة تركيا عن الأراضي التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني، علما أن وحدات حماية الشعب تلقت الدعم من الولايات المتحدة أثناء محاربتها تنظيم داعش.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا، الثلاثاء، من شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا مؤكدة أن ذلك سيعرض جنودا أميركيين للخطر.

ويرى سادات إرجين كاتب الافتتاحية في صحيفة ”حرييت“ أن شن هجوم جديد في سوريا ”سيزيد الوضع تعقيدا“ مع الغرب.

طائرات مسيّرة

وينفذ الجيش التركي منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي عملية جديدة أطلق عليها اسم ”المخلب-القفل“ ”Claw-Lock“ في شمال العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني ومعسكرات التدريب في إقليم كردستان العراق.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن مجموعة الأزمات الدولية، تستخدم تركيا منذ منتصف العام 2019 بشكل متزايد طائراتها المسيرة القتالية لضرب قواعد حزب العمال الكردستاني في الجبال شمال العراق.

ونقلت مجموعة الأزمات الدولية عن محللين أتراك قولهم إن أنقرة لديها 2000 إلى 3000 رجل في حوالي أربعين موقعا داخل العراق ”أحيانا على مسافة 40 كلم من الحدود“.

وفي سوريا، حيث تسيطر على ثلاثة جيوب من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي على طول حدودها، قد يكون للجيش التركي 8000 إلى 10000 رجل.

وبحسب سادات أرجين، فإن العملية المقبلة ستستهدف بشكل خاص مدينة كوباني الكردية (عين العرب) التي اشتهرت بسبب معركة في العام 2015 التي سمحت لوحدات حماية الشعب المدعومة من التحالف الغربي، بصد جهاديي تنظيم داعش.

وتأسس حزب العمال الكردستاني العام 1978، وينشط في شرق وجنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد الأتراك (تقدر بنحو 20%)، وكذلك في شمال العراق وسوريا.

منذ العام 1984، أودى النزاع بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية بحياة أكثر من 40 ألف شخص بينهم العديد من المدنيين.

وذكر إرجين أن تركيا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة في العام 2019، يمنحها السيطرة على مناطق معينة في شمال سوريا.

وهكذا تسيطر تركيا على جزء من شمال غرب البلاد حيث لجأ أكثر من ثلاثة ملايين نازح سوري، ويعتمد هؤلاء إلى حد كبير على المساعدات التي تنقل عبر الحدود من تركيا برعاية الأمم المتحدة. لكن روسيا حذرت من أنها لن تسمح بتجديد هذا التفويض الذي ينتهي العمل به مطلع يوليو/ تموز؛ ما سيزيد الوضع تعقيدا.

والدليل على الترقب السائد أمام التوتر الجديد، سجلت الليرة التركية مزيدا من التراجع، الأربعاء، إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي (16,30 ليرة للدولار و 17,30 ليرة تركية لليورو ظهرا).