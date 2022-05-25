قبل وصولهم لإسلام آباد.. الشرطة الباكستانية تفرق وتضرب أنصار عمران خان

أطلقت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع وضربت بالهراوات أنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، اليوم الأربعاء، لمنعهم من الوصول إلى العاصمة إسلام أباد، حسبما نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين وشهود عيان.

وتزداد الأوضاع السياسية والاقتصادية اضطرابا في البلاد قبل الإعلان المحتمل من قبل صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم، بخصوص ما إذا كان سيستأنف حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار.

ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى 10.3 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة شهرين والانهيار السريع للعملة المحلية وزيادة التضخم، تؤدي الاضطرابات السياسية إلى تردي الأوضاع في البلاد.

وحث خان، أنصاره على التوجه في مسيرة للعاصمة والبقاء هناك إلى حين يتم حل الحكومة الجديدة وإعلان موعد انتخابات.

وتوحدت المعارضة في الشهر الماضي، وأطاحت بخان في اقتراع على الثقة.

وكانت الشرطة الباكستانية، اعتقلت ليل الإثنين/الثلاثاء، مئات من مناصري عمران خان، قبل تظاهرة الأربعاء، بحسب ما أفادت ”فرانس برس“ نقلا عن مصادر في الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب، رافضا الكشف عن اسمه، إن ”أكثر من 200 من مناصري الحركة في البنجاب اعتقلوا.. لقد داهمنا منازل وأوقفنا العديد منهم“.

كما أكد مسؤول آخر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه أيضا، تلك المعلومات، موضحا أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بتهمة الإخلال بالأمن العام ولا يزالون قيد الاعتقال.

بدوره، اتهم وزير الإعلام السابق في حكومة حزب باكستان تحريك إنصاف، فؤاد شودري، الشرطة بالقيام بمداهمات بدون تفويض واعتقال أكثر من 400 شخص.

وفي وقت سابق، اتهمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، عمران خان بالسعي إلى نشر ”الفوضى“ في البلاد.

ولم يسبق أن قضى أي رئيس وزراء باكستاني ولايته كاملة، لكن خان هو أول من يحجب البرلمان الثقة عنه.

وحاول ”خان“ كل ما بوسعه للبقاء في السلطة، بما في ذلك حل البرلمان الذي فقد الغالبية فيه، والدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن المحكمة العليا أمرت المشرعين بالاجتماع والتصويت على حجب الثقة عنه، في نيسان/أبريل الماضي.

وكان لاعب الكريكيت السابق، الذي تحوّل إلى السياسة اتهم الولايات المتحدة بالعمل على إسقاطه، وهو زعمٌ تنفيه واشنطن.

وصعد خان (69 عاما) إلى السلطة، في العام 2018، بدعم من الجيش.

لكنه فقد أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.

وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يفِ بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد، وجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.

وتقول المعارضة، وبعض المحللين، إن خان على خلاف مع الجيش، وهو اتهام ينفيه هو والجيش.