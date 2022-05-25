ردا على تصرفات "غير ودية".. روسيا تتخذ "إجراءات" ضد وسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعمل على اتخاذ إجراءات ضد وسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية، ردا على ”تصرفات غير ودية“ من حكومات أجنبية تجاه وسائل إعلام روسية.

وأضافت أن روسيا تجهز إجراءات بحق ”وسائل إعلام أنجلو-ساكسونية“، وهو تعبير يستخدمه مسؤولون روس في العادة للإشارة للمتحدثين بالإنجليزية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية استدعت في السادس من مايو/ أيار الجاري، ديبوراه برونرت سفيرة بريطانيا في روسيا، واحتجت بشدة على عقوبات بريطانيا الجديدة على وسائل إعلام روسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة ”رويترز“، إن روسيا ستواصل ردود الفعل ”القاسية والحازمة“ على جميع العقوبات التي فرضتها لندن.

وفرضت بريطانيا عقوبات على صحفيين ومؤسسات إعلامية، في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري.

وأعلنت روسيا، أمس الثلاثاء، أنها ستمنع 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها ردا على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبا.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان: ”ردًّا على القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا العظمى في مارس/ آذار الماضي لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الاتحاد بأكمله تقريبا، تم فرض قيود على حق 154 عضوا في مجلس اللوردات“.

ومن بين الشخصيات المستهدفة وليام هيغ وزير الخارجية السابق المحافظ.

من ناحية أخرى، لم يدرج رجل الأعمال الروسي الأصل يفغيني ليبيديف نجل الملياردير الروسي والعميل السابق في ”الكاي جي بي“ ألكسندر ليبيديف، الذي نال لقب لورد مدى الحياة في العام 2020؛ ما أثار جدلا كبيرا في المملكة المتحدة، على هذه القائمة.

ويضم مجلس اللوردات نحو 800 عضو.

وأضافت أن ”الأشخاص الذين مُنعوا الآن من دخول بلادنا ساهموا في صياغة عقوبات لندن المناهضة لروسيا الرامية لعزل روسيا سياسيا وتدمير اقتصادها، واستخدموا سلطتهم لإثارة الشعور المعادي لروسيا في بريطانيا، وشجعوا النزعة السياسية المعادية للروس لدى المحافظين البريطانيين“.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، حظرت روسيا دخول 287 عضوا في مجلس النواب ورئيس الوزراء بوريس جونسون والعديد من كبار المسؤولين البريطانيين إلى البلاد.