قرقاش يؤكد فوز الإمارات بعقد لتشغيل 3 مطارات أفغانية

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء إن بلاده فازت بعقد لتشغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات في أفغانستان، مؤكدًا إعلانًا من حركة طالبان في وقت سابق.

وتنافست تركيا وقطر أيضًا على العقد، وكانتا قد أرسلتا فرقًا فنية للمساعدة في عمليات المطار والأمن بعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس/آب من العام الماضي، مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

واعتبر قرقاش عبر حسابه الرسمي في تويتر أن ”الفوز المستحق بعقد تشغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية بعد منافسة كبيرة من عدة دول يستند إلى ما تتمتع به الإمارات من قدرات وكفاءات متقدمة في مجال تنظيم وسلامة الطيران المدني“.

الفوز المستحق بعقد تشغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية بعد منافسة كبيرة من عدة دول يستند إلى ما تتمتع به الإمارات من قدرات وكفاءات متقدمة في مجال تنظيم وسلامة الطيران المدني، هدفنا مساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في انتعاش الاقتصاد لتعزيز تنمية واستقرار أفغانستان — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 25, 2022

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن ”هدفنا مساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في انتعاش الاقتصاد لتعزيز تنمية واستقرار أفغانستان“.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يتجاوز الترتيبات الحالية، وما إذا كان يشمل أمن المطارات، وهي مسألة حساسة بالنسبة لطالبان، حسب وكالة ”رويترز“.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات في أفغانستان إن إحدى النقاط العالقة في المفاوضات مع قطر كانت شرط الدوحة وجود أفراد أمن قطريين في المطارات.

وتقول حركة طالبان، التي حاربت على مدى عقود قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، إنها لا تريد عودة قوات دولية.

واستمرت محادثات على مدى شهور بين الحركة وكل من الإمارات وتركيا وقطر سعيًا للتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون الأمني في المطارات.

ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، نقلت ”رويترز“ عن مسؤولين قولهم إن المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة وبينها مطار العاصمة كابول، وصلت إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحركة المتشددة على أن يراقب مقاتلوها المنشآت.

والتشغيل السلس لمطار العاصمة أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار، وتديره حاليًا وزارة الطيران المدني الأفغانية بمساعدة خبراء من قطر وصلوا بعيد انسحاب الولايات المتحدة.

وتسيّر شركتا الطيران الأفغانيتان كام إير وأريانا أفغان رحلات نحو دبي والدوحة وإسلام آباد وطهران من مطار كابول، كما تقوم شركة ماهان إير الإيرانية بتسيير رحلات جوية إلى كابول.