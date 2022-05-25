السويد ترد على اتهامات تركيا: لا نقدم أموالا أو أسلحة لمنظمات إرهابية

ردت حكومة السويد، اليوم الأربعاء، على اتهامات تركيا بشأن دعمها للإرهاب، قائلة إنها ”لا تقدم أموالًا ولا أسلحة لمنظمات إرهابية“، في وقت تهدد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي متهمة إياها بدعم جماعات كردية.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسن، قولها في مؤتمر صحفي بستوكهولم: ”أكدنا لتركيا أننا لا ندفع أموالًا لمنظمات إرهابية بالتأكيد ولا أسلحة“، وذلك في وقت بدأت وفود سويدية وفنلندية اليوم الأربعاء محادثات في أنقرة.

وكان وزير الخارجية الفنلندي، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن السويد وفنلندا سترسلان وفدين إلى أنقرة، هذا الأسبوع، على أمل إقناع تركيا بوقف معارضتها لترشيحهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

وقال بيكا هافيستو خلال طاولة مستديرة في دافوس، حيث ينظِّم المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعًا هذا الأسبوع: ”حين نرى المشاكل تحصل، بالطبع نسلك الطريق الدبلوماسي. نرسل وفدينا لزيارة أنقرة من السويد وفنلندا، سيحدث ذلك غدًا“.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا، هلسنكي إلى إعادة النظر في الموقف الذي لطالما اعتمدته بالبقاء خارج حلف شمال الأطلسي، كما ذكر الوزير.

وأوضح: ”نعتبر أن حلف شمال الأطلسي هو تكتل يضم ثلاثين دولة ديمقراطية مع قيم مشتركة وتعاون قوي جدًا عبر الأطلسي، وهذا ما نسعى إليه في الوقت الراهن“.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، أن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ونائب الوزير سادات أونال، سيشاركان في الاجتماع الذي يعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأوردت محطة ”ان تي في“ التركية الخاصة نقلًا عن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، أن أنقرة أعدت ”مشروع اتفاق“ سيشكل قاعدة للمحادثات.. تريد تركيا ”ضمانات“ يمكن أن تعطى ضمن اتفاق رسمي وموقع.

ولطالما اتهمت تركيا دول الشمال وخصوصًا السويد، التي تضم جالية كبرى من المهاجرين الأتراك، بإيواء مسلحين أكراد وأنصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، والذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر مرة جديدة، السبت الماضي، أنه سيعارض ترشيح البلدين إلى حلف شمال الأطلسي طالما لم يلبيا مطالبه في مجال مكافحة الإرهاب؛ ما قد يشكل عائقًا كبيرًا، لأن قرارات الحلف تتخذ بالإجماع.