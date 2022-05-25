بوتين يسهل منح الجنسية الروسية لسكان زابوروجيا وخيرسون

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يتم بموجبه تطبيق إجراءات مبسطة لحصول سكان جمهورتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا على الجنسية الروسية.

وينص المرسوم ”جميع سكان جمهورتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي زابوروجيا وخيرسون في أوكرانيا، لديهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي بطريقة مبسطة وفقا للجزء الثامن من المادة الـ14 من القانون الاتحادي الصادر في الـ31 من مايو 2002“.

وجاء في المرسوم أيضا ”يجب أن يتم النظر في طلبات قبول جنسية الاتحاد الروسي للمتقدمين واعتماد قرارات بشأنها في غضون فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات“.

وعبرت السلطات الجديدة المعينة من موسكو في منطقتي زابوروجيا وخيرسون عن الرغبة في الانضمام لروسيا.

وقال عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيا الموالي لروسيا، فلاديمير روغوف يوم أمس الثلاثاء: ”لا يوجد لمنطقة زابوروجيا سوى مستقبل واحد، يجب أن تصبح جزءا من روسيا، ويجب أن تصبح منطقة كاملة الأهلية للاتحاد الروسي، ولا نحتاج إلى أي مناطق رمادية ولا نحتاج إلى جمهورية زابوروجيا الشعبية، نريد أن نكون جزءا من روسيا، كما كنا دائما منذ مئات السنين“.

وفي وقت سابق قال مسؤولون روس، إن منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، التي توفر جسرا بريا إلى شبه جزيرة القرم، ستصبح على الأرجح جزءا من روسيا.

كما أعلنت السلطات في منطقة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية، يوم الإثنين، اعتماد الروبل عملة رسمية إلى جانب الهريفنيا الأوكرانية.

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي القوات الروسية، وذلك بعد إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير، فيما تسيطر جزئيا على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.