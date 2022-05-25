وكالة الطاقة الذرية: نمر بمنعطف "شديد الصعوبة" مع إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن محادثاتها مع إيران تمر ”بمنعطف شديد الصعوبة“.

جاء ذلك على لسان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حسبما نقلت عنه ”رويترز“.

وقال غروسي إن المحادثات مع إيران بهدف إنهاء أزمة مطولة بخصوص تفسير منشأ جزيئات اليورانيوم المعالجة التي عثُر عليها في موقع يبدو قديمًا، لكن لم يعلن عنه، تمر ”بمنعطف شديد الصعوبة“.

ومن المنتظر أن يقدم غروسي تقريره بهذا الشأن إلى مجلس محافظي الوكالة قبل اجتماع فصلي يبدأ في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وذكر خلال جلسة نقاش في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أنه ”يأمل أن يتم استغلال الوقت من الآن وحتى موعد تقديم التقرير على نحو جيد“.

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أكد في 18 أيار/مايو الجاري، استمرار بلاده بتخصيب الوقود النووي بنسبة 60%، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج والتخصيب تتم بالاعتماد على طاقات محلية.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن إسلامي قوله خلال ندوة أقيمت في مدينة مشهد شمال شرق إيران آنذاك، إن ”طهران تمكنت من طي مسير تخصيب اليورانيوم خلال عشرة أشهر بدلًا من عشر سنوات، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام 2018“.

وأضاف إسلامي أن ”نجاح إيران في مجال الصناعة النووية تسبب بالذعر لدى مجموعة 5+1 ودعاها للعودة إلى المفاوضات لوقف قدراتنا النووية“.

وقال إن ”جهود الأعداء من خلال القيام بأعمال تخريبية في مجال التكنولوجيا النووية، حولتها إلى خط المواجهة“.

وبين: ”علماؤنا اتخذوا إجراءات بشأن مسألة الوقود بنسبة 20٪، التي يحتاجها مفاعل الأبحاث في طهران، واليوم لا ننتج وقودًا بنسبة 20٪ فحسب، بل ننتج أيضًا وقودًا بنسبة 60٪“.

وكانت إيران قد وعدت بزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 60% عقب انفجار في منشأة نطنز النووية العام الماضي، حيث اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الواقعة.

ومنذ نيسان/أبريل من العام الماضي، دخلت إيران في مفاوضات مع القوى الدولية، بما فيها الولايات المتحدة التي تشارك بطريقة غير مباشرة في تلك المفاوضات بالعاصمة فيينا بهدف التوصل لتفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وتوقفت هذه المفاوضات بعد عدة جولات في مارس/آذار الماضي، بعد إحراز تقدم كبير فيها.

لكن إيران طلبت مؤخرًا من الولايات المتحدة رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة المنظمات الإرهابية لدى واشنطن، الأمر الذي عارضته الأخيرة واعتبرته خارج مواضيع الاتفاق.