إسرائيل تعلن فتح فصل جديد في العلاقات مع تركيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وتركيا تفتحان فصلًا جديدًا في علاقاتهما بعد ”فترات صعود وهبوط“ وتعملان على توسيع الشراكات الاقتصادية، وفقا لرويترز.

وأضاف لابيد في بيان في القدس، وإلى جواره نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، أن ”الهدف هو تشكيل وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بين بلدينا…“.

وقال إن البلدين سيبدآن العمل على اتفاقية جديدة بخصوص الطيران المدني.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، إن تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل سيكون له ”أثر إيجابي“ من أجل حل ”سلمي“ للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي أن البلدين اتفقا على ”إعادة تنشيط“ العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن تركيا تندفع بسرعة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، في الوقت الذي تتخذ فيه إسرائيل موقفًا حذرًا، وتتأنى حتى تعود العلاقات بشكل تدريجي.

واعتبر موقع ”تايمز أوف إسرائيل“ الإلكتروني، في مقال نشره أمس الثلاثاء بعد وصول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، أن الزيارة تأتي وسط ”تشكيك وحذر إسرائيلي من وتيرة التقارب مع أنقرة“.

وكشف الموقع أنه قبل الزيارة، انتشرت تقارير مفادها أن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، سينضم إلى أوغلو للتسريع في إقامة شراكة الغاز الطبيعي التي تريدها أنقرة بشدة، خاصة وأن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها لم تعد تدعم خطط إسرائيل لإنشاء خط أنابيب غاز إلى أوروبا عبر قبرص واليونان، مضيفة أنه مع اقتراب موعد الزيارة، اختفت أي خطط لزيارة دونمز من جدول الأعمال.

وقال الموقع ”مع غموض موقف تركيا بشأن الخطوات التي اتخذتها للحد من نشاط حماس على أراضيها، فإن إسرائيل ليست مستعدة بعد لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وهي بالتأكيد ليست حريصة على الحديث عن الطاقة“.

وأضاف ”وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراقه على الطاولة خلال زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ في مارس/ آذار الماضي، معربًا عن استعداده للتعاون مع إسرائيل في مشاريع أمن الطاقة والطاقة، إلا أن تل أبيب لها أولويات أخرى“.

ويوم أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في مدينة رام الله، إن دعم بلاده للقضية الفلسطينية لا يتأثر بتطويرها العلاقة مع إسرائيل، بحسب قناة ”تي آر تي“ التركية.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الوزارية التركية-الفلسطينية المشتركة في مدينة رام الله، أمس الثلاثاء، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الفلسطيني رياض المالكي.

وأعلن أوغلو، توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الفلسطيني المتعثر، في وقت وصفت الخارجية الفلسطينية زيارة الوزير التركي بأنها ”تاريخية“، وفق ”فرانس برس“.