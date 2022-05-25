تقرير: حان دور واشنطن لتليين موقف أنقرة بشأن انضمام السويد وفنلندا للناتو

رأى موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي، أن دور واشنطن قد حان للعمل على تليين موقف تركيا وحملها للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“.

واعتبر الموقع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل في مغامرة بتحديه حلف شمال الأطلسي، بشأن عضوية السويد وفنلندا، مشيرا إلى التقارير التي شككت بحقيقة انتماء تركيا لمبادئ الحلف.

ولفت الموقع في تقرير نشره الثلاثاء إلى أن ”أردوغان لا يزال متحديا ويكرر الموقف ذاته في كل مناسبة“، قائلا: إنه ”في الآونة الأخيرة، قال إن السويد وفنلندا يجب أن تختارا بين دعم المنظمات الإرهابية ومخاوف أنقرة.“

وذكر الموقع أن انتقادات أردوغان لم تقتصر على السويد وفنلندا، بل أنه صعٌد حديثه ضد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعمهما الجماعة الكردية السورية المعارضة لتركيا.

ورأى الموقع في تقريره، أن رفض تركيا لمثل هذه الخطوة التاريخية، أعطت صورة لها على أنها ”حصان طروادة الروسي“ في الناتو، وأظهرها كشرير في نظر الكثير من الدول الغربية“.

عضوية تركيا

وقال الموقع ”قد يثير موقف أردوغان جدلا حول عضوية تركيا في الناتو.. ووفقا لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال، فإنه لأسباب سياسية وضيقة وغير ذات صلة بالقرار، اتخذ أردوغان موقفا متشددا في جهوده لعرقلة انضمام الأعضاء المحتملين إلى الناتو.. ويجب أن يثير ذلك التساؤل عن ما إذا كانت تركيا بقيادة أردوغان تنتمي إلى التحالف.“

وأضاف الموقع ”لا يمكن اعتبار منع أنقرة للدولتين من أخذ مكانهما في الهيكل الأمني الجديد للناتو بعد الحرب الباردة مجرد مسألة إجرائية بسبب الخلافات السياسية.“

وأوضح أنه ”من وجهة نظر الغرب، فإن الاستسلام لمطالب أنقرة يرقى إلى السماح لأحد المستبدين بتصميم الهندسة الأمنية لأوروبا وتشكيل مستقبل النظام الغربي“، مضيفا أن سلوك تركيا يتعارض مع الآليات التقليدية لحل المشكلات بين الأصدقاء والحلفاء.

ولفت الموقع إلى أن تركيا تطالب السويد وفنلندا برفع حظر الأسلحة المفروض على أنقرة، بسبب عمليتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، والتي شنتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

وتساوي تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تشن حربا ضد أنقرة منذ نحو أربعة عقود، وتطلب من السويد وفنلندا تبني موقف مماثل، فيما تعتبر السويد إلى جانب العديد من الدول الغربية، حزب العمال الكردستاني ”منظمة إرهابية“.

تسليم المنشقين

كما تريد أنقرة تسليم المنشقين الأتراك الموالين لرجل الدين فتح الله غولن والأكراد الذين يعيشون في السويد وفنلندا، إذ أثار أردوغان نفسه قضية عدم امتثال البلدين لهذا المطلب، وغطته على نطاق واسع وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرته بشكل صارم.

وأعلنت الرئاسة التركية أخيرا أن وفدين من فنلندا والسويد سيزوران أنقرة الأسبوع الجاري، لإجراء محادثات بشأن مخاوف تركيا.

وقال الموقع في تقريره ”ومع ذلك، فإن تغيير موقف السلطات السويدية والفنلندية بشأن مطالب أنقرة لتسليم المطلوبين يبدو احتمالا بعيد المنال.“

وتابع ”كما أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الداعم لكلا البلدين يشجع هذا الافتراض.. إذ اختار أردوغان اللعب بقوة مع الغرب، ولكن الآن حان دور واشنطن.“