الصين: أجرينا تدريبا عسكريا حول تايوان كـ"تحذير جدي" لأمريكا

نقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن الجيش الصيني، قوله اليوم الأربعاء، إنه أجرى أخيرا تدريبا عسكريا حول تايوان ”كتحذير جدي“ للولايات المتحدة من مغبة تفاعلها مع تايوان، وفقا لوكالة رويترز.

واعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ”تلعب بالنار“، وفق ما ذكرت وكالة ”شينخوا“ الصينية الرسمية، بعدما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريّا في وجه أي غزو صيني.

وقال تجو فينغليان، وهو متحدث باسم المجلس الذي غالبا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية، إن الولايات المتحدة ”تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها“.

وتصريحات بايدن التي أدلى بها في وقت سابق الإثنين، هي الأقوى حتى الآن بشأن قضية تايوان وتأتي وسط توترات متزايدة حول نفوذ الصين الاقتصادي والعسكري المتنامي.

وأفادت شينخوا، أن فينغليان ”حضّ الولايات المتحدة على التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين“.

وفي رده على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريا إن حاولت الصين السيطرة على الجزيرة بالقوة، أعلن بايدن ”هذا هو التعهد الذي قطعناه على أنفسنا“.

وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقب اجتماع مطول في طوكيو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للصحفيين عند سؤاله عن معنى كلام بايدن ”سياستنا لم تتغير“.

وتنظر الصين إلى جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي باعتبارها جزءا من أراضيها وستستعيدها يوما ما، وقد خيم التوتر على هذه المنطقة في الأشهر الأخيرة.