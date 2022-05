بينيت: بايدن اتخذ قرارا بإبقاء الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، اتخاذ الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار النهائي بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقال بينيت في تغريدة على تويتر ”أرحب بقرار الإدارة الأمريكية بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية – حيث ينتمي“.

وتوجه بينيت بالشكر إلى بايدن قائلا: “ شكرا لك جو بايدن من أجل هذا القرار وكونك صديقًا حقيقيًا لدولة إسرائيل“.

I welcome the decision by the US Administration to keep Iran’s IRGC on the Foreign Terrorist Organizations list — which is where it belongs.

Thank you to @POTUS @JoeBiden for this principled decision and for being a true friend of the State of Israel.

🇮🇱🇺🇸

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 24, 2022