بعد اختتام بايدن جولته الآسيوية.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء ”صاروخين بالستيين غير محدّدين“ باتجاه بحر الشرق، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفصلت ساعة من الوقت بين الإطلاق الأول والثاني.

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان، حيث اتفق زعماء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تكثيف التدريبات العسكرية المشتركة ونشر أسلحة أمريكية في المنطقة.

وأجرت بيونغ يانغ هذا العام سلسلة اختبارات صاروخية في تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وخيمت على كل محطة في جولة بايدن الآسيوية، خشية من أن تختبر كوريا الشمالية قنبلة أو صاروخًا له قدرة نووية.

ولم تتحقق تكهنات بأن ذلك قد يحدث في أثناء وجود الرئيس الأمريكي في سيول، لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان قال للصحافيين وقتها إن التهديد لا يزال قائما.

وردّد المستشار تصريح بايدن السابق بأن الولايات المتحدة ”مستعدة لأي شيء تفعله كوريا الشمالية“.

وأضاف أنه ”إذا تحركت كوريا الشمالية، فسنكون مستعدين للرد. إذا لم تتحرك كوريا الشمالية فإن لديها فرصة كما قلنا مرارًا للجلوس إلى الطاولة“ والتفاوض.

ووفق إدارة بايدن، رفضت بيونغ يانغ حتى الآن الاستجابة لنداءات الولايات المتحدة للحوار، بل وتجاهلت أيضا عروض المساعدة لمكافحة تفشي كوفيد السريع على أراضيها.

وفي أثناء وجوده في سيول، أكد الرئيس الأمريكي استعداده للقاء كيم جونغ أون إذا كان الأخير ”صادقا“، لكن سوليفان قال إن ذلك لا يزال بعيد المنال.

وأردف سوليفان ”لم نصل إلى الخطوة الأولى بعد“.

وفي إشارة إلى مساعي الحوار الأحادية الجانب حتى الآن، قال بايدن إن الرسالة الوحيدة التي يحملها لكيم حاليا تتألف من كلمة واحدة ”مرحبا. نقطة آخر السطر“.